VAT: Zwrot podatku naliczonego dla podmiotów zagranicznych

Zwrot podatku naliczonego – na zasadach szczególnych – przysługuje również podatnikom zagranicznym tzn. podmiotom które: nie posiadają siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju

nie dokonują sprzedaży na terytorium kraju.

Podatnik zagraniczny niemający siedziby ani miejsca stałego prowadzenia działalności na terenie RP nie ma obowiązku rejestracji do VAT w Polsce.

Pomimo tego podmioty takie mogą zasadniczo ubiegać się o zwrot podatku w odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, innym niż terytorium kraju.

Powyższe wynika wprost z treści art. 89 ust. 1a ustawy VAT.

Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 18.12.2017r., III SA/Wa 1230/17 zwrot podatku VAT, co do zasady jest możliwy, a przysługuje między innymi podmiotom:

spełniającym warunki podmiotowe (podmiot, który jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w innym państwie członkowskim niż RP i jednocześnie - co do zasady - nie wykonuje na terytorium kraju czynności określonych w ustawie o VAT jako sprzedaż (z wyjątkiem przypadków enumeratywnie wymienionych w przepisach rozporządzenia); będącymi podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy VAT; wykazującym związek podatku naliczonego z czynnościami dającymi prawo do odliczenia (wykonywanymi w innym niż RP państwie - art. 89 ust. 1a ustawy VAT).

Zwrot podatku VAT odbywa się poprzez złożony elektronicznie wniosek VAT-REF.

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: prawo do zwrotu podatku vat