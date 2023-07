VAT: Korekta podatku naliczonego - zmiana przeznaczenia środków trwałych

Zmiana przeznaczenia nabytych towarów wiąże się z obowiązkiem dokonania odpowiedniej korekty podatku naliczonego. a najdłuższy okres korekty obowiązuje w zakresie środków trwałych

W myśl art. 91 ust. 2 ustawy VAT w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy VAT).

Podatnik jest zobowiązany, dokonać korekty podatku naliczonego w sytuacji, gdy zmienia się przeznaczenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy (np. ze związanych z czynnościami nie dającymi prawa do odliczenia na związane z czynnościami opodatkowanymi lub na odwrót,lub podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego w wyższej lub niższej wartości niż wyliczona na dany rok).

Przykładowo czynny podatnik VAT który zakupił lokal użytkowy i odliczył podatek naliczony w kwocie 100 000 zł po dwóch latach wybiera zwolnienie od podatku VAT. To oznacza, że powinien korygować 8/10 kwoty podatku naliczonego. Korekta będzie dokonywana w 8 deklaracjach VAT za styczeń każdego kolejnego roku podatkowego po 10 000 zł in minus w każdej.

Pamiętajmy też, że gdy zmienia się sposób wykorzystania budynku, to korekty podatku naliczonego dokonuje się od wartości początkowej tego składnika majątku, a nie od poszczególnych wydatków poniesionych na jego wytworzenie bądź nabycie (wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 grudnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 814/15).

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: korekta podatku naliczonego