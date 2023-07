VAT: Korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany wykorzystania nieruchomości

W zakresie wydatków związanych z nieruchomościami wykorzystywanymi do celów mieszanych (tj. zarówno firmowych jak i prywatnych) podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia przy zastosowania klucza proporcjonalnej części nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby firmowe.

W toku korzystania z nieruchomości może jednak okazać się, że przeznaczenie nieruchomości uległo zmianie, co rodzi konieczność skorygowania odliczonego podatku naliczonego.

Jak podaje art. 90a ustawy VAT w takim przypadku, gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu.

Korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 zastosowaną przy odliczeniu.

Przykładowo jeżeli w momencie zakupu lokalu mieszkalnego podatnik wykorzystywał go w 50% na potrzeby firmowe to w takiej proporcji mógł odliczyć podatek naliczony. Jeżeli po 20 miesiącach cały lokal przeznaczył na potrzeby firmowe to może dokonać korekty in plus tzn. odliczyć pozostałe 50% kwoty podatku naliczonego ale już w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty (100/120 części).

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: korekta podatku naliczonego