VAT: Korekta podatku naliczonego przy zmianie przeznaczenia materiałów, surowców i towarów handlowych

W przypadku gdy dochodzi do zmiany przeznaczenia produktów, materiałów lub towarów handlowych korekta uprzednio odliczonego podatku naliczonego jest dokonywana niezależnie od wartości oraz niezależnie od upływu czasu jaki minął od momentu nabycia lub wytworzenia.

Zgodnie z art. 91 ust. 7d ustawy VAT w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Co ciekawe korekta podatku naliczonego powstaje również w sytuacji gdy mamy do czynienia ze stwierdzonymi niedoborami towarów.

W sytuacji gdy z przyczyn od podatnika zależnych nie dochodzi do wykorzystania nabytych towarów czy materiałów do działalności opodatkowanej, prawo podatnika do odliczenia zostaje utracone. Wówczas odliczona kwota podatku z tytułu nabycia towarów (materiałów), które ostatecznie nie zostały wykorzystane do działalności opodatkowanej powinna być skorygowana, na podstawie art. 91 ust. 7d ustawy VAT.

Konieczność korekty powstaje zatem, jeżeli do utraty własności dochodzi z przyczyn od podatnika zależnych, tj. w następstwie takich sytuacji, które mógł lub powinien przewidzieć i im zapobiec.

W rezultacie obowiązek korekty podatku naliczonego dotyczy wyłącznie niedoborów zawinionych.

Obowiązek korekty podatku naliczonego nie powstaje natomiast w przypadku niedoborów niezawinionych, co potwierdza treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 31.03.2023r., nr 0112-KDIL1-1.4012.622.2022.4.HW:

„Skoro w żaden sposób nie przyczynili się Państwo do powstania niedoborów (ubytków), zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, zachowują Państwo prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, które z przyczyn niezależnych nie zostały wykorzystane do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, nie ciąży na Państwu obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych towarów.

Zatem w opisanym stanie faktycznym nie byli Państwo zobowiązani do dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7d ustawy.

Podsumowując, w związku ze stwierdzonym brakiem węgla Wnioskodawcy na składzie, Wnioskodawca nie był zobowiązany do korekty podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup węgla, którego brak stwierdzono.”

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: korekta podatku naliczonego