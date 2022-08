VAT: Kiedy faktura, kiedy rachunek

Podstawowym dokumentem w obrocie gospodarczym dokumentującym różnego rodzaju transakcje jest faktura VAT. Nie wszyscy jednak wiedzą, że oprócz faktury czasami transakcję może dokumentować rachunek - na co wskazują przepisy Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 87 § 1 Ordynacji, jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

W konsekwencji rachunek wystawia się w tych przypadkach, kiedy podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury.

Przykład

Ordynacja podatkowa w odmienny sposób rozumie prowadzenie działalności gospodarczej, niż np. ustawa o VAT, o pdof czy prawo działalności gospodarczej.

Otóż zgodnie z art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej przez działalność gospodarczą rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.

Przykładowo zatem rachunek może wystawić zleceniobiorca wykonujący czynności w oparciu o umowę zlecenie. Na gruncie podatku VAT umowa zlecenia nie jest traktowana jako działalność gospodarcza (patrz art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT). Za taką jest natomiast uznawana na gruncie Ordynacji podatkowej. Zleceniobiorca nie będzie zatem zobligowany do wystawienia faktury VAT - ale może wystawić rachunek.

Zgodnie z art. 87 § 3 Ordynacji podatkowej podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 87 § 4 Ordynacji podatkowej).

Jakie dane powinien zawierać rachunek

Informacje, które powinny zostać umieszczone na rachunku określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Czytamy w nim (par. 14 rozporządzenia), iż rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:

imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;

datę wystawienia i numer kolejny rachunku;

określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;

ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;

Gdyby oryginał rachunku uległ zniszczeniu albo zaginął, ponownie wystawiony rachunek musi zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jego ponownego wystawienia.

Ważne

Przepisów dotyczących zawartości rachunku nie stosuje się do podatników VAT - Ci wystawiają zawsze faktury, nawet, jeśli są z tego podatku zwolnieni przedmiotowo lub podmiotowo.

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

