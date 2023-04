VAT: Co to jest i czemu służy procedura call-off stock?

Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy VAT przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

Istotą konstrukcji magazynu call-off stock jest to, że podatnik przemieszczający towary własne do magazynu w Polsce nie musi rozpoznawać nietransakcyjnego WNT oraz późniejszej odpłatnej dostawy na terytorium kraju. Zastosowanie tego mechanizmu spowoduje zatem, że nabywca rozliczy klasyczne WNT.

1) towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku od wartości dodanej lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock innemu podatnikowi, uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami;