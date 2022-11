Użytkowanie wieczyste przed istotną reformą

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii kończone są prace nad nowym prawem, które ma wprowadzić rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu, w tym przedsiębiorstwom, obywatelom i organizacjom społecznym. Zmiany mają zostać wprowadzone już w 2023 r. w ramach nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szykowana nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami ma stanowić kontynuację poprzednich zmian dotyczących użytkowania wieczystego. W 2019 r. doszło do uwłaszczenia mieszkańców i spółdzielni na gruntach pod budynkami mieszkalnymi, a teraz zmiany obejmą też m.in. biznes i organizacje społeczne.

Planowane jest wprowadzenie zasady uwłaszczenia na wniosek. Rząd nie zamierza bowiem przymuszać przedsiębiorców do nabywania gruntów i chce im dać wybór.

– Nasza propozycja jest oczekiwana przez rynek. Niektórzy inwestorzy obawiają się długookresowego inwestowania na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym. Poza tym uwłaszczenie daje szansę na uwolnienie się od podnoszonej przez organy opłaty za użytkowanie wieczyste. Z racji wysokich opłat inwestowanie na niektórych terenach stało się nieopłacalne, a firmy nie są w stanie przewidzieć wysokości podwyżek – mówi szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Po zmianach organy publiczne nie będą mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz przedsiębiorcy, jeśli ten złoży wniosek w tej sprawie. Wprowadzony ma zostać nowy model odpłatności za grunty sprzedawane inwestorom, którzy do tej pory byli użytkownikami wieczystymi. Rząd szykuje mechanizm ustalania ceny na podstawie wartości nieruchomości, a samą płatność można będzie pomniejszyć w zgodzie z unijnymi zasadami ws. pomocy publicznej.

W założeniu cena gruntu Skarbu Państwa ma stanowić 20-krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku jednorazowej płatności (przy płatności w ratach ma to być 25-krotność), przy czym ma to być nie więcej niż 60 proc. wartości gruntu. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego cena wyniesie co najmniej 20-krotność opłaty rocznej, ale nie więcej niż wartość gruntu.

– Uwłaszczamy użytkowników wieczystych w Polsce. Koniec z niepewnością co do podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste lub co do przedłużenia okresu obowiązywania umowy. Zagwarantowanie stabilnego prawa do gruntu przełoży się na wzrost potencjału gospodarczego kraju – przekonuje Buda.

mp