Ustawa o VAT do zmiany. Biznes zadowolony z szykowanych uproszczeń

Pakiet Slim VAT 3 to w zdecydowanej większości propozycje zmian, które należy ocenić pozytywnie – twierdzi Business Centre Club. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja za korzystne uznaje np. zmiany promujące historyczny kurs przeliczeniowy waluty obcej na fakturach korygujących oraz zmiany dotyczące współczynnika proporcji i prewspółczynnika.

Projekt nowelizacji w ramach pakietu Slim VAT 3 trafił niedawno do konsultacji. W projekcie zaproponowano różne rozwiązania, które mają w założeniu być ułatwieniami i uproszczeniami dla podatników.

Pozytywnie oceniane przez środowisko przedsiębiorców jest np. rozwiązanie polegające na promowaniu historycznego kursu przeliczeniowego waluty obcej na fakturach korygujących, czyli kursu odnoszącego się do podstawy opodatkowania i często dotyczącego faktury pierwotnej.

– Skoro korekta dotyczy zrealizowanego obrotu to dla transparentności obrazu kurs waluty, zwłaszcza przy tak dużych wahaniach, jak mamy obecnie, nie powinien się on różnić od tego stosowanego już wcześniej do tego obrotu. Odmienna zasada będzie dotyczyła zbiorczych faktur korygujących, gdzie stosowany będzie tzw. kurs wigilijny z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej. W tym ostatnim przypadku, odnoszenie się do każdej odrębnej faktury pierwotnej (korygowanej), których dotyczą poszczególne pozycje na fakturze korygującej, byłoby rozwiązaniem żmudnym, uciążliwym i niepotrzebnym, skupiającym uwagę służb księgowych w niewłaściwym miejscu – tłumaczy ekspert BCC, dr Jacek Matarewicz.

Jak zaznacza ekspert, pozytywnie można ocenić zdecydowaną większość szykowanych przez resort finansów zmian, w tym m.in. zmiany rozpowszechniające kwartalne lub kasowe rozliczenia VAT, modyfikacje odnoszące się do faktur zaliczkowych oraz nowe regulacje dotyczące zakresu odliczenia podatku VAT naliczonego przez niektórych podatników stosujących współczynnik proporcji i prewspółczynnik.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 sierpnia 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

