Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przed sporymi zmianami

Wysokość emerytury podstawowej w systemie ubezpieczeń społecznych rolników zostanie powiązana z wysokością najniższej emerytury, która jest określona w przepisach emerytalnych – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szykowane jest też wprowadzenie nowego mechanizmu rekompensującego opłacanie podwójnej składki.

„Świadczenia rolnicze są stosunkowo niskie. Od dnia 1 marca 2022 r. emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł i jest znacząco niższa od najniższej emerytury, która od 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł. Obecny sposób wyliczenia emerytury podstawowej (która jest o 253,86 zł niższa od najniższej emerytury) skutkuje tym, że wysokość świadczeń osób z długim stażem ubezpieczeniowym (do 37 lat) jest niższa od emerytury najniższej, co powoduje konieczność ich podwyższenia do wysokości tejże emerytury” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Po zmianach wysokość emerytury podstawowej zostanie powiązana z wysokością najniższej emerytury. W praktyce np. osoba z 25-letnim stażem ubezpieczeniowym otrzyma świadczenie wyższe o ok. 240 zł.

Projekt zakłada także wprowadzenie mechanizmu rekompensującego opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia, oprócz działalności rolniczej, dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej albo składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych.

„Zmiana sprowadza się do możliwości uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych” – wskazują projektodawcy.

Szacuje się, że zmiany będą kosztować ok. 2-4 mld zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp