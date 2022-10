Ustawa o ochronie odbiorców prądu podpisana przez prezydenta

W najbliższych dniach w życie wejdzie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa, która została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, przewiduje uruchomienie instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych. Wprowadzony zostanie m.in. mechanizm ochronny, który zapewni w 2023 r. stabilizację cen na poziomie cen taryfowych z 2022 r.

„Celem ustawy jest uruchomienie instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych oraz zapewnienie im ceny energii elektrycznej na poziomie umożliwiającym opłacenie rachunków. Ustawa zapewnia wsparcie dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w tym również w zakresie energii zużywanej na potrzeby pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, węzłów cieplnych, oświetlenia budynków mieszkalnych, garaży, domów letniskowych w ogródkach działkowych, o ile nie jest w tych pomieszczeniach prowadzona działalność gospodarcza” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Ochrona ma objąć odbiorców w grupie taryfowej G. Projektowany mechanizm zakłada ustabilizowanie cen na poziomie taryf z 2022 r. przy zużyciu prądu na poziomie do 2 MWh. Taki limit odnosi się do średniego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i ma podlegać mechanizmowi rekompensat, które będą przysługiwać uprawnionym przedsiębiorstwom obrotu i firmom zajmującym się dystrybucją prądu. Na dodatkowe wsparcie liczyć mogą gospodarstwa domowe prowadzące działalność rolniczą, rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny (limit preferencyjnego zużycia wyniesie 3 MWh), a także osoby niepełnosprawne (limit w wysokości 2,6 MWh).

Po przekroczeniu limitu każda kolejna kWh prądu ma być rozliczana według cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa na 2023 r.

„Uchwalone rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej w taryfach na rok 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen taryfowych z roku 2022” – podkreśla prezydencka kancelaria.

Pakiet wsparcia obejmuje także instrument zachęty do oszczędzania energii elektrycznej. Chodzi o mechanizm upustu w przypadku oszczędności energii o 10 proc. w okresie od 1 października obecnego roku do 31 grudnia roku przyszłego względem zużycia z analogicznego okresu czasu (od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.). Upust ma być uwzględniany w rozliczeniach z danym odbiorcą w kolejnych latach.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 7 października 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa została podpisana przez prezydenta 13 października br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

mp