Ustawa o fundacji rodzinnej już z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o fundacji rodzinnej. Przepisy pozwolą na tworzenie nowego typu fundacji, które mają docelowo uprościć sukcesję w polskich firmach rodzinnych. Jak przekonują ustawodawcy, nowa formuła powinna ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom funkcjonowanie w dłuższej perspektywie czasowej. Ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej w maju br.

– Firmy rodzinne są znaczącym elementem polskiej gospodarki, dlatego proponujemy im przepisy pozwalające zakładać fundacje rodzinne. Jest to kolejny krok na rzecz ułatwienia zmian pokoleniowych w polskich firmach. Podpisana przez prezydenta ustawa umożliwi utrzymywanie przez pokolenia majątku i biznesu w rodzinie – przekonuje szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Formuła fundacji rodzinnej pozwoli fundatorowi (danemu przedsiębiorcy) na wycofanie się z aktywnego prowadzenia biznesu, przy jednoczesnym braku utraty dochodów. W założeniu nowe rozwiązania umożliwiać mają finansowe zabezpieczenie członków rodziny fundatora, a także utrzymanie majątku w jednych rękach.

Podobne fundacje wprowadzono już wcześniej w niektórych innych krajach, w tym m.in. w Austrii i Szwajcarii.

Zgodnie z założeniami podpisanej przez prezydenta ustawy, podstawowym celem fundacji rodzinnej ma być zarządzanie majątkiem oraz pomnażanie go w interesie beneficjentów. Fundacja będzie mogła prowadzić określoną działalność, w tym np. obracać majątkiem. Jednocześnie umożliwione będzie transferowanie środków do beneficjentów, co ma być oparte na wytycznych określonych w statucie fundacji i na liście beneficjentów.

– Ustawa o fundacji rodzinnej jest narzędziem, które gwarantuje ciągłość działalności firmy. Instytucja fundacji rodzinnej pozwoli budować ład rodzinny i korporacyjny, oddzielając biznes od spraw i konfliktów rodzinnych. Jest więc środkiem do celu – zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pokolenia – wskazuje wiceminister rozwoju i technologii, Olga Semeniuk-Patkowska.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Ustawa została podpisana przez prezydenta 6 lutego br.

Nowe regulacje wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

mp