Ustawa o finansach publicznych do zmiany

W życie weszła nowela ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada głównie zmiany dotyczące klauzuli wyjścia i powrotu do stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Nowelizacja przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu jednostek sektora finansów publicznych o Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

„Zasadniczym celem ustawy jest dokonanie zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących klauzuli wyjścia i powrotu do stabilizującej reguły wydatkowej” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

W nowelizacji przewidziano dodanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do katalogu jednostek sektora finansów publicznych. Zmiany obejmują też modyfikację regulacji określających zasady sporządzania planów finansowych państwowych funduszy celowych oraz modyfikację zakresu upoważnienia dla ministra finansów do określenia w formie rozporządzeń zasad sprawozdawczości dla określonych jednostek sektora finansów publicznych.

Równocześnie uchylono przepis, który zobowiązywał ministra finansów do podawania do publicznej wiadomości zbiorczych danych nt. ogółu operacji finansowych sektora finansów publicznych. Nowelizacja obejmuje ponadto rozszerzenie zakresu jednostek i organów objętych SRW o pozostałe państwowe fundusze celowe i Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, a także zmianę kryteriów określających tempo powrotu do pierwotnej formuły SRW.

„Ustawa zawiera również przepisy o charakterze czasowym, nadające szczególne uprawnienia w zakresie dokonywania zmian w budżecie państwa prezesowi Rady Ministrów. Uprawnienia te dotyczą zarówno przenoszenia wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, jak i blokowania planowanych wydatków” – wskazuje prezydencka kancelaria.

Zmiany wprowadza ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1535).

Większość nowych przepisów weszła w życie 21 sierpnia 2021 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp