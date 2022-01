Ustawa o dodatku osłonowym już obowiązuje. Określono też wzór wniosku

W Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę tego dodatku. Dodatek osłonowy ma chronić najbardziej wrażliwe gospodarstwa domowe przed negatywnymi efektami wzrostu cen energii i paliw. Wysokość wsparcia wyniesie co do zasady od 400 zł do 1150 zł.

Na dodatek liczyć mogą gospodarstwa domowe, w których dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 2100 zł (w gospodarstwie jednoosobowym) lub 1500 zł (w gospodarstwie wieloosobowym). Dochody liczone będą w sposób analogiczny do świadczeń rodzinnych. Samo świadczenie będzie wypłacane z uwzględnieniem zasady „złotówka za złotówkę”, w efekcie czego świadczenie będzie proporcjonalnie pomniejszane o kwotę przekroczenia kryterium.

Dodatek wyniesie w skali roku odpowiednio: 400 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego; 600 zł – dla gospodarstwa 2-3 osobowego; 850 zł – dla gospodarstwa 4-5 osobowego; 1150 zł – dla gospodarstwa 6-osobowego lub większego. Wsparcie ma być wypłacone w dwóch ratach – do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po styczniu 2022 r., to wypłata będzie jednorazowa.

Co istotne, jeśli w danym gospodarstwie głównym źródłem ogrzewania jest paliwo stałe, to kwota dodatku będzie wyższa o 25 proc. W takiej sytuacji jednak źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z ustawą, wniosek o przyznanie dodatku można składać (tradycyjnie lub elektronicznie) w urzędzie gminy właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskującego. Rozpatrywane będą wnioski złożone najpóźniej do 31 października 2022 r.

Nowy dodatek wprowadza ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1), a wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2).

Większość nowych przepisów weszła w życie 4 stycznia 2022 r.

Z ustawą można się zapoznać tutaj, a wzór wniosku o wypłatę dodatku jest dostępny tu.

mp