Ustawa o dochodach JST do zmiany. Prezydent podpisał nowelizację

Jeszcze w obecnym roku jednostki samorządu terytorialnego (JST) zostaną zasilone dodatkowymi wpływami z podatku dochodowego PIT w łącznej wysokości 13,6 mld zł – to jedna ze zmian przewidzianych w noweli ustawy o dochodach JST. Nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

„Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu przedłożonej ustawy zasadniczymi celami tego aktu są: (1) wsparcie finansowe w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego; (2) umożliwienie JST silniejszego włączenia się w zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców; (3) umożliwienie JST dążenia do maksymalnego wykorzystania ich możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu ich bezpieczeństwa finansowego” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Pakiet wprowadzanych zmian przewiduje m.in. stworzenie podstawy prawnej do zasilenia JST jeszcze w 2022 r. dodatkowymi wpływami z podatku PIT w łącznej wysokości 13,6 mld zł. Zmiany obejmą też modyfikacje tworzonej w budżecie państwa rezerwy subwencji ogólnej oraz zasad zmniejszenia części tej subwencji ustalonej na rok budżetowy przez resort finansów.

W ramach nowelizacji dojdzie również do zmiany kryteriów, jakie musi spełniać dana gmina, by otrzymać premię aktywizującą/inwestycyjną. Pewnym zmianom ulegną ponadto same zasady podziału takich premii pomiędzy uprawnionymi gminami.

Równocześnie do 2025 r. wydłużony zostać ma okres, w którym gminy muszą wydatkować określone środki na inwestycje dotyczące wodociągów oraz zaopatrzenia w wodę.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została 17 września br. podpisana przez prezydenta.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

