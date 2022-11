Urządzenia fiskalne Posnet – co decyduje o ich wysokiej jakości?

Ewidencja obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydajna praca, sprawna obsługa klientów – przedsiębiorcy korzystający z urządzeń fiskalnych dobrze wiedzą, jak wiele zależy od tego typu rozwiązań. Dlatego często przyznają, że liczy się nie tylko nowoczesność i funkcjonalność kas oraz drukarek rejestrujących, ale również ich solidne wykonanie, z dbałością o każdy element i szczegół. W rezultacie, chętnie sięgają po modele od uznanych producentów technologii sprzedaży – takich, jak choćby firma Posnet, która kładzie nacisk na wysoką jakość tworzonych urządzeń fiskalnych.

Wysoka jakość urządzenia fiskalnego – dlaczego jest tak ważna?

Każda technologia – niezależnie od stopnia jej zaawansowania – potrafi czasem odmówić posłuszeństwa. Z drugiej strony, jedne urządzenia okazują się wyjątkowo podatne na podobne „niespodzianki”, inne znów wykazują się znakomitym funkcjonowaniem mimo kolejnych lat użytkowania, nierzadko intensywnego. Łatwo wtedy stwierdzić, które z nich, ogólnie rzecz biorąc, są lepszej klasy.

Posnet Bingo Max Online to znana kasa fiskalna w nowoczesnym wydaniu, idealna dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dlatego przy wyborze urządzenia fiskalnego nie powinno się iść na kompromis w kwestii jakości. W końcu chodzi o szczególny rodzaj technologii, których sposób działania jest też uregulowany prawnie. W wielu przedsiębiorstwach to dzięki nim sprzedaż towarów lub usług przebiega sprawnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. I odwrotnie: problemy techniczne z urządzeniem fiskalnym zwykle prowadzą do konieczności czasowego wstrzymania obsługi klientów, co znowu przekłada się na straty finansowe. Dotyczy to zwłaszcza tych działalności, które charakteryzują się wyjątkowo dużym natężeniem ruchu. Jeśli dodamy do tego intensywną pracę w mniej sprzyjających warunkach, jasne staje się, że solidne wykonanie technologii sprzedaży ma niebagatelne znaczenie, a z pewnością nie mniejsze, niż np. jej funkcjonalność czy parametry użytkowe.

Posnet i technologie sprzedaży pod specjalnym nadzorem

Wiodący producenci urządzeń fiskalnych doskonale zdają sobie sprawę z potrzeb użytkowników, którzy szukają połączenia funkcjonalności i wysokiej jakości. Tak jest choćby w przypadku marki Posnet, która już dawno zasłynęła z tworzenia nie tylko różnorodnych, ale i niezawodnych rozwiązań dla biznesu.

Co więcej, polski producent chętnie dzieli się szczegółami na temat całego procesu, jaki stoi za wysoką jakością oferowanych urządzeń. W tym celu przygotował serię filmów, ukazujących poszczególne etapy realizacji tego typu technologii sprzedaży. Pierwsze nagranie mówi o tym, jak kluczowy dla dalszych prac nad konkretnym modelem jest już sam projekt, odpowiednio dopracowany i zweryfikowany. Natomiast kolejny został poświęcony szeroko zakrojonej kontroli jakości produkcji.

Zobacz wideo:

Powyższy film uzmysławia, jak wiele aspektów musi być wziętych pod uwagę podczas produkcji danego urządzenia fiskalnego, a także ile „sprawdzianów” musi z powodzeniem „zdać” przygotowywany model na poszczególnych etapach złożonego procesu, nim finalnie trafi do sprzedaży. Mowa zarówno o dokładnie udokumentowanej weryfikacji materiałów wejściowych (z których zostanie wykonana kasa bądź drukarka rejestrująca), jak i o licznych testach jakościowych. Są to m.in.: kontrola produkcyjna urządzeń, weryfikacja z użyciem komory badań elektromagnetycznych czy tzw. crash testy – pokazujące choćby, jak konkretne, spakowane już modele znoszą wstrząsy, upadki oraz podobne przeciążenia (np. w ramach transportu). Nawet jeszcze przed przekazaniem do magazynu, gotowe kasy i drukarki fiskalne są wyrywkowo rozpakowywane i sprawdzane. Skąd wynika troska o każdy szczegół? I o czym decyduje taka skrupulatność do samego końca?

- Obowiązkiem producenta jest wystawienie deklaracji zgodności. Nasze wyroby przechodzą badanie weryfikujące znak CE (zewnętrzne, laboratoryjne testy, stwierdzające zgodność danego wyrobu z wymaganiami funkcjonującymi w Unii Europejskiej – przyp. red.) pod względem bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej czy dyrektywy radiowej. Ich wadliwość nie przekracza poziomu 1% – podkreśla Paweł Loretz, Kierownik Działu Sterowania Jakością w firmie Posnet Polska S.A.

Modele Ergo Online i Temo Online dowodzą, że Posnet tworzy nie tylko wysokiej klasy, ale też różnorodne urządzenia, np. kasy i drukarki fiskalne online w wersji mobilnej.

Znikoma awaryjność kas i drukarek rejestrujących polskiego producenta od lat znajduje potwierdzenie w wyborach przedsiębiorców reprezentujących rozmaite branże i typy działalności. Wybierają oni bowiem modele, które zostały wielokrotnie przetestowane – na każdym etapie produkcyjnym, w różnych aspektach, przez doświadczonych ekspertów.

Urządzenia fiskalne Posnet – wysoka jakość sprawdzona „w akcji”

Za popularnością urządzeń fiskalnych Posnet stoi nie tylko sam fakt przeprowadzenia licznych kontroli i testów. Przemawiają za nią przede wszystkim wyniki tych weryfikacji. Kasy i drukarki rejestrujące polskiego producenta – zarówno dawniej, jak i dziś, w czasach systemu online – oferują nie tylko zgodność z wymaganymi standardami technicznymi i prawnymi (potwierdzoną przez Główny Urząd Miar, o czym świadczą przyznane tym modelom homologacje). Są to technologie odpowiadające na różne potrzeby biznesowe: odnajdujące się w działalnościach stacjonarnych oraz mobilnych, w mniej lub bardziej rozbudowanych systemach sprzedaży.

Bez względu na specyfikę branży, modele marki Posnet potwierdzają swoją skuteczność i solidność. Najlepszym tego przykładem są drukarki fiskalne ze znanej i cenionej linii Thermal. Dlaczego właśnie one?

Posnet Thermal HD Online to drukarka fiskalna gotowa do intensywnej pracy w najbardziej wymagających przedsiębiorstwach.

- Trzeba przyznać, że w naszym serwisie rzadko pojawiają się drukarki fiskalne Posnet Thermal z innego powodu, jak przy okazji obowiązkowego przeglądu technicznego. A przecież funkcjonują one w różnych przedsiębiorstwach, gdzie bywają naprawdę intensywnie eksploatowane, nieraz w trudniejszych warunkach pracy. Ponadto, wspomniane drukarki charakteryzują się nie tylko wysoką jakością wykonania. Taki model, jak Thermal HD Online, posiada bardzo wydajny mechanizm drukujący, odporny na duże obciążenia oraz wystawiający dokumenty z prędkością 47 linii na sekundę. Urządzenie oferuje też kompatybilność z wieloma programami dla firm, różne sposoby komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas i obsługę do 250 000 pozycji towarowych. Dlatego ten i inne modele z linii Thermal są wybierane nawet do najbardziej wymagających działalności – tłumaczy Marcin Ciechowicz, Kierownik Serwisu w Polskim Centrum Kas Fiskalnych.

Przywołany przez eksperta przykład ilustruje jedną, bardzo ważną rzecz. W przypadku wyboru odpowiedniego urządzenia fiskalnego dla firmy, nie można zbagatelizować takich jego cech, jak parametry użytkowe i konstrukcyjne, dostępne funkcje bądź standardy komunikacyjne. Nie zmienia to jednak faktu, że dopiero w połączeniu z wysoką jakością wykonania i niezawodnością przyczynią się one do efektywnego, komfortowego i bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej.