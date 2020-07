Urlopy ojcowskie będą dłuższe

Polska musi do sierpnia 2022 r. wdrożyć do swojego systemu prawnego rozwiązania przewidziane w unijnej dyrektywie dotyczącej tzw. work-life balance. Jednym z głównych wymogów jest przyznanie prawa do 2 miesięcy urlopu rodzicielskiego osobno każdemu z rodziców. Eksperci Pracodawców RP wskazują, że w praktyce w Polsce ojcowie będą musieli mieć zagwarantowane na wyłączność 2 miesiące urlopu.

Do tej pory polski rząd proponował, by opieka nad dzieckiem została wydłużona o dodatkowe 2 miesiące, ale w ostatnim czasie pojawiły się też propozycje wydzielenia z obecnej puli urlopu 2 miesięcy wyłącznie dla ojców.

Po wprowadzeniu pomysłu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z obecnego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni i urlopu rodzicielskiego (32 tygodnie), z którego korzystają głównie matki, dla matek pozostałoby ok. 10 miesięcy płatnej opieki nad dzieckiem. Pozostałe 2 miesiące byłyby najczęściej wykorzystywane przez ojców.

– Średnia płaca mężczyzn w Polsce w odniesieniu do płacy kobiet jest niewątpliwie wyższa. Oznacza to, że wynagrodzenie za urlop rodzicielski ojca będzie mimo wszystko oznaczało wyższe koszty dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Znaczące jest również zagadnienie prawa do urlopu wypoczynkowego rodzica. W Polsce pracownik, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, nabywa jednocześnie prawo do urlopu wypoczynkowego za ten okres. Zatem wprowadzenie tej regulacji obciąży także pracodawców w zakresie kosztów wynagrodzenia urlopowego – komentuje ekspert Pracodawców RP, Katarzyna Siemienkiewicz.

