Urlop opiekuńczy w Kodeksie pracy. Kto skorzysta z nowego urlopu?

Do Kodeksu pracy wprowadzony zostanie nowy urlop opiekuńczy. To do 5 dni urlopu w roku na cele związane z zapewnieniem osobistej opieki albo wsparcia bliskiej osobie. Co istotne, za czas tego urlopu pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia. Związane z unijnymi wymogami zmiany w Kodeksie pracy zaczną obowiązywać z początkiem sierpnia br.

Nowy urlop opiekuńczy zostanie wprowadzony poprzez dodanie do Kodeksu pracy rozdziału Ia. Urlopy opiekuńcze i art. 1731.

„Pracownikowi będzie przysługiwał urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych” – wskazuje w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W tym przypadku za członka rodziny uważani będą syn, córka, matka, ojciec albo małżonek. Urlop będzie mógł udzielony na papierowy/elektroniczny wniosek pracownika – złożony w terminie 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracownik będzie zobowiązany m.in. do podania we wniosku imienia i nazwiska osoby wymagającej znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych, a także przyczyny konieczności zapewnienia opieki/wsparcia przez pracownika.

Co ważne, za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia. Sam okres korzystania z nowego rodzaju urlopu ma z kolei wliczać się do okresu zatrudnienia, od którego zależą pracownicze uprawnienia.

„Zgodnie z projektowanym art. 1733 do pracownika uprawnionego do urlopu opiekuńczego będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu pracy dotyczące ochrony stosunku pracy (art. 177 § 1, § 11 i § 41), powrotu do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem (art. 1832) oraz przepisy o elastycznej organizacji pracy (art. 1881)” – wyjaśniają projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 lutego 2022 r.) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

