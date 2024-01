Uregulowanie zawodu księgowego. Resort finansów podsumował prekonsultacje

Uczestnicy prekonsultacji dotyczących kierunków rozwoju zawodu księgowego mają różne zdania nt. kwestii uregulowania zawodu – wynika z raportu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Na razie nie wiadomo, czy i ewentualnie jakie zmiany wprowadzi resort finansów. Kwestia regulacji zawodu ma być poddana dalszym analizom.

W nowym raporcie podsumowano opinie uczestników prekonsultacji. Jak zaznacza resort finansów, raport nie prezentuje stanowiska ministerstwa nt. przyszłości zawodu księgowego.

„Dyskusja pokazała różnorodność poglądów na to złożone i skomplikowane zagadnienie. Wypracowanie rozwiązania, które będzie uwzględniało te wszystkie aspekty i satysfakcjonowało różne grupy interesów, jest niezwykle trudne. Niemniej jednak powinniśmy pamiętać, że to działanie wymaga gruntownej analizy i powinno być rozpatrywane w perspektywie długookresowej, co za tym idzie powinno uwzględniać rozwój gospodarki chociażby w kwestii coraz większego wpływu rozwoju technologicznego na prowadzenie działalności gospodarczej” – ocenia resort finansów.

Jak podkreślono w raporcie, zdania nt. kierunków rozwoju zawodu są podzielone i nie ma jednomyślności. Okazuje się, że nawet w ramach samego środowiska księgowych i biur rachunkowych nie ma jednolitego stanowiska. Co ciekawe, większe poparcie ma np. wprowadzenie przepisów odnoszących się do biur rachunkowych (z określeniem katalogu świadczonych usług czy obowiązków) niż względem zawodu księgowego.

„W przedstawionych opiniach poparcie dla wprowadzenia zmian restrykcyjnych, tj. uregulowania zawodu wraz z określeniem czynności zastrzeżonych, jest mniejsze aniżeli poparcie dla podejścia bardziej liberalnego opartego na profesjonalizacji czy zachowaniu obecnego stanu prawnego przy jednoczesnym wprowadzeniu obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ewentualnie przestrzegania zasad etyki zawodowej, posiadania OC czy prowadzenia rejestru biur rachunkowych i objęcie ich nadzorem” – czytamy w raporcie.

Z pełnym raportem resortu finansów z prekonsultacji można się zapoznać tutaj.

mp