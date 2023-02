Uprawnienia kontrolujących w trakcie kontroli podatkowej

Zakres uprawnień kontrolującego w toku prowadzonych czynności kontrolnych jest bardzo obszerny. Otwarty katalog czynności które może podjąć kontrolujący jest określony w art. 286 Ordynacji podatkowej.

Możemy przeczytać w nim, że kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:

1) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego;

2) wstępu do lokali mieszkalnych w przypadku, o którym mowa w art. 276 § 1;

3) żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;

4) żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w postaci elektronicznej;

5) zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;

6) zabezpieczania zebranych dowodów;

7) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli; 8) żądania przeprowadzenia spisu z natury;

9) przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób wymienionych w art. 287 § 4;

10) zasięgania opinii biegłych.

Podkreślmy, że przepis posługuje się zwrotem „w szczególności” co oznacza, że nie jest to katalog zamknięty i kontrolujący może podejmować również inne czynności w granicach prawa.

Dalsze przepisy (art. 288 Ordynacji podatkowej) wskazują przykładowo, że kontrolujący ma prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego w celu dokonania oględzin. To jednak wymaga uzyskania zgody prokuratora rejonowego. Przed przystąpieniem do tych czynności kontrolowanemu okazuje się postanowienie prokuratora o wyrażeniu na nie zgody.

Prawna dopuszczalność przeprowadzenia oględzin i przeszukania, o których to czynnościach mowa w przepisie art. 288 o.p., tym samym dopuszczalność uznania waloru dowodowego rzeczy (dokumentów, nośników informacji mogących stanowić dowód w sprawie) odnalezionych i zabezpieczonych w toku tych czynności nie jest determinowana warunkiem legitymowania się przez kontrolowanego tytułem własności terenu, budynku lub lokalu (wyrok WSA w Lublinie z dnia 15.01.2010r. I SA/Lu 757/09).

W świetle powyższego wyroku kontrolowany nie może podważyć czynności kontrolnej tylko na tej podstawie, że nie posiada prawa własności do nieruchomości będącej przedmiotem oględzin.

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: kontrola podatkowa