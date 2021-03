Upadłość konsumencka – rząd usprawni postępowania

Rząd przyjął w tym tygodniu projekt nowelizacji, który przewiduje usprawnienie postępowań upadłościowych wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W efekcie tzw. upadłość konsumencka ma stać się rozwiązaniem lepiej dostępnym. Nowela powinna wejść w życie 1 lipca br.

W przygotowanym przez resort sprawiedliwości projekcie zaproponowano dostosowanie postępowania w ramach upadłości konsumenckiej do rozwiązań przyjętych w ustawie z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ).

Pakiet nowych rozwiązań, które mają skutkować usprawnieniem postępowań, obejmuje m.in. zasadę składania pism i dokumentów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe oraz prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego jedynie w tym systemie teleinformatycznym. Zaproponowano też udostępnianie przez internet akt postępowania obsługującego postępowania sądowe i poszerzenie zakresu danych ujawnianych w KRZ.

„Projekt ustawy – co do zasady – przenosi do postępowania restrukturyzacyjnego rozwiązania prawne, przyjęte w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu, które można wszcząć do 30 czerwca 2021 r. Celem tego rozwiązania jest szybsze i efektywniejsze zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami, z jednoczesnym zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli” – czytamy w rządowym komunikacie.

Wprowadzenie zmian przewiduje – zgłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został 9 marca br. przyjęty przez rząd.

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp