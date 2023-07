UOKiK ostrzega przed kolejnym piramidowym systemem promocyjnym

Program partnerski Properly to niezgodny z prawem system promocyjny typu piramida – ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Properly jest internetową platformą szkoleniową dla osób chcących zostać traderami. Urząd nałożył już kary na firmy Wisepro Foctral i Vital Trading, które były odpowiedzialne za działanie tego systemu.

Jak przypomina UOKiK, systemy promocyjne typu piramida to zakazana w prawie nieuczciwa praktyka rynkowa, opierająca się na budowie sieci sprzedaży poprzez obietnice korzyści uzależnionych głównie od wprowadzania do systemu nowych osób. Urząd stwierdził, że w taki sposób działała spółka Wisepro Foctral, która założyła, prowadziła i propagowała program partnerski Properly. Z kolei firma Vital Trading zajmowała się wsparciem systemu w działaniach promocyjnych i marketingowych.

Properly jest internetową platformą szkoleniową dla osób chcących zostać traderami, by dokonywać transakcji na rynku forex. System opierał się na deklarowanym bezpieczeństwie warunków do inwestowania. Spółka sprzedawała pakiety szkoleniowe w cenie 1, 2 lub 4 tys. euro, a w ramach programu partnerskiego można było zwiększać zyski dzięki wprowadzaniu do systemu następnych osób.

Urząd stwierdził naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez obie spółki i nałożył na nie łącznie nieco ponad 156 tys. zł kar.

– Internet, media społecznościowe ułatwiają szybką komunikację i budowanie zasięgów. To idealne środowisko dla nieuczciwych przedsiębiorców, decydujących się na tworzenie systemów promocyjnych typu piramida. Dlatego też podejmujemy intensywne działania, by efektywnie chronić konsumentów oraz wyeliminować te groźne i nieuczciwe praktyki rynkowe. Obecnie prowadzimy 15 postępowań dotyczących tego negatywnego zjawiska. Takie systemy po pewnym czasie muszą upaść, bo wpłacane pieniądze trafiają tylko do ich organizatorów i osób zajmujących wyższą pozycję w strukturze piramidy – komentuje prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

mp