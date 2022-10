UOKiK karze za zatory płatnicze. Urząd uzyska nowe możliwości działania

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kolejny raz zdecydował się nałożyć karę pieniężną za spóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na rzecz swoich dostawców. Tym razem kara dotyczy spółki Farmio i wynosi 700 tys. zł. Jednocześnie trwają prace nad nowymi regulacjami, które zakładają m.in. wprowadzenie instytucji tzw. wezwań miękkich.

– Spółka Farmio opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na rzecz swoich dostawców. Jej kontrahentami byli przede wszystkim mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, w tym lokalni dostawcy z branży rolno-spożywczej. Groziło to niewypłacalnością, a nawet upadłością mniejszych podmiotów, których płynność została zachwiana albo zamrożona przez brak zapłaty za dostarczony towar – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Jak podaje UOKiK, w tym przypadku najwyższa kwota opóźnionego świadczenia to ponad 955 tys. zł z tytułu jednej faktury opłaconej po terminie, podczas gdy największa zaległość względem jednego kontrahenta wyniosła przeszło 3 mln zł i odnosiła się do 11 faktur. Okazuje się, że kolejne siedem najbardziej poszkodowanych podmiotów dostało od Farmio po terminie świadczenia na poziomie ok. 2 mln zł każdy. Urząd podkreśla, że były to najczęściej polskie firmy.

– Wielu przedsiębiorców z sektora MSP skarży się na kłopoty z uzyskaniem na czas pieniędzy od swoich kontrahentów. Nieterminowe płatności, jak i zbyt długie terminy zapłaty, mają bardzo negatywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw, zwiększając ryzyko ich upadłości. Jest to szczególnie niekorzystne dla małych przedsiębiorców, pierwszego ogniwa w łańcuchu dostawców z branży rolno-spożywczej, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z rozwiązań poprawiających płynność finansową – dodaje Chróstny.

Aktualnie trwają prace nad zmianami w prawie dotyczącym przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Przepisy mają zostać jednocześnie doprecyzowane i uproszczone. Jedną z ważniejszych nowości będzie wprowadzenie instytucji wezwań miękkich, które umożliwią wystąpienie przez UOKiK do danego przedsiębiorstwa bez wszczynania postępowania. Zmianie ulegnie ponadto model wymierzania kar, w którym bardziej pod uwagę brane będę okoliczności łagodzące i obciążające występujące w danej sprawie.

mp