UOKiK i Inspekcja Handlowa będą monitorować poziom cen po obniżkach VAT

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów apeluje do sprzedawców o obniżenie cen produktów spożywczych po szykowanych na początek lutego obniżkach stawek podatku VAT. Razem z Inspekcją Handlową UOKiK planuje też monitorowanie cen wybranych artykułów żywnościowych. Jednocześnie piętnowane mają być negatywne praktyki sprzedawców.

Z początkiem lutego br. dojść ma do tymczasowego obniżenia stawek VAT z 5 proc. do 0 proc. na wybrane produkty spożywcze, w tym m.in. mięso, ryby, produkty mleczarskie, warzywa, owoce, wyroby piekarnicze, niektóre napoje oraz produkty do żywienia niemowląt i dzieci. Obniżone stawki będą obowiązywać do końca lipca 2022 r.

– Jest jeszcze czas na przemyślenie strategii cenowych przez sieci, tak aby klienci korzystnie odczuli zmiany wynikające z obniżki VAT-u na żywność. Jednocześnie bardzo dziękuję za pozytywną i odpowiedzialną reakcję tych sieci, które już zapowiedziały obniżki w swoich sklepach. Mój apel kieruję również do dostawców i producentów. Wszyscy stoimy przed ogromnym wyzwaniem – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

W kolejnym tygodniu UOKiK i Inspekcja Handlowa mają rozpocząć stały monitoring cen wybranych produktów spożywczych w największych sieciach handlowych. Lista analizowanych produktów obejmie m.in. pieczywo, nabiał, warzywa i owoce. Inspektorzy będą też sprawdzać, czy sprzedawcy umieszczają przy kasach informacje nt. obowiązującej obniżki podatku.

– Chcemy zweryfikować reakcję sprzedawców na ustawowe obniżki. Zachęcamy również mniejszych przedsiębiorców do odpowiedzialności i niewykorzystywania sytuacji do podnoszenia cen i marż kosztem konsumentów – wskazuje Chróstny.

mp