UOKiK bierze pod lupę wakacje kredytowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, jak banki informują o wakacjach kredytowych i w jaki sposób ich udzielają. Już teraz pewne wątpliwości budzą ogłoszone przez banki wymagania dotyczące korzystania z tej formy wsparcia. Nowe regulacje, które pozwolą konsumentom na zawieszenie (do 8 miesięcy) spłaty rat kredytu hipotecznego, wejdą w życie 29 lipca br.

Wakacje kredytowe są przeznaczone dla osób spłacających kredyty hipoteczne w złotówkach, które zaciągnięto na własne potrzeby mieszkaniowe. Pierwsza rata, którą można będzie zawiesić, przypadnie już w sierpniu. W sumie przewidziano możliwość skorzystania z takich wakacji przez okres maksymalnie 8 miesięcy.

– Wakacje kredytowe to duża ulga dla kredytobiorców i ich rodzin. Skorzystanie z nich pozwala nie tylko ograniczyć koszty obsługi kredytu hipotecznego przy wysokich stopach procentowych, ale również przeznaczyć zaoszczędzone środki z rat na nadpłatę kredytu lub tzw. „poduszkę finansową” na trudne czasy. Dlatego istotne jest, by unikać przeznaczania tych środków na bieżącą konsumpcję, a wykorzystać je choćby do nadpłaty kredytu, dzięki czemu obciążenia finansowe już po wakacjach kredytowych mogą być niższe – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Jak zapowiada UOKiK, w ramach postępowań wyjaśniających przeprowadzone zostaną analizy tego, jak instytucje finansowe wdrażają nowe regulacje. Kontrole obejmą w sumie 16 banków obsługujących złotowe kredyty hipoteczne.

Zbadane zostanie np. to, czy i jak banki informują konsumentów o wakacjach kredytowych. Pod lupę wzięte zostaną także kwestie dotyczące m.in. możliwości składania wniosków oraz ewentualnych utrudnień w korzystaniu ze wsparcia.

– Nie akceptujemy praktyki, która pojawia się już w niektórych bankach, a dotyczy np. wymagania osobnego wniosku na zawieszenie spłaty rat w każdym kwartale obowiązywania wakacji kredytowych, a nawet osobnego wniosku na spłatę poszczególnej raty. To utrudnianie skorzystania z wakacji kredytowych wprowadzonych, aby ulżyć konsumentom – dodaje Chróstny.

