Unikatowe CV – najlepszy sposób na zdobycie wymarzonej pracy!

Tysiące osób stara się o różne stanowiska pracy. Jednym się to udaje, innym niestety nie. W czym tkwi sekret tych pierwszych? Co zrobić, aby Twój wysiłek nie okazał się bezowocny? Może się wydawać, że sukces zależy tylko i wyłącznie od przedstawionego wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy umiejętności. Nic bardziej mylnego. Nawet najlepszy specjalista może zniweczyć swoje szanse na zatrudnienie, jeśli jego CV nie będzie napisane profesjonalnie. Jak więc powinno wyglądać profesjonalne curriculum vitae? Co zrobić, aby życiorys przyciągnął uwagę rekrutera i zwiększył Twoje szanse na zatrudnienie? Zaraz zdradzimy Ci ten sekret.

Wygląd CV

Musisz zadbać o to, aby rekruter był zainteresowany Twoim CV już po pierwszym spojrzeniu na nie. Jest kilka podstawowych zasad, których powinieneś się trzymać.

Aby Twój życiorys wyglądał ciekawie, a także profesjonalnie, musisz zadbać o:

- odpowiednią długość dokumentu – najlepiej, gdybyś zmieścił wszystkie informacje na jednej stronie A4. Daje Ci to przede wszystkim gwarancję, że rekruterowi nie umknie kolejna strona i nie przeoczy żadnych informacji;

- odpowiednią czcionkę – powinna być ona czytelna i dostępna w różnych edytorach tekstowych (np. Arial, Verdana lub Calibri). Jeśli chcesz zastosować inny font, koniecznie zapytaj kogoś, czy jego zdaniem jest on łatwy do odczytania, a także sprawdź, czy prawidłowo wyświetla się w innych programach;

- jednolitą kolorystykę – postaw na stonowane barwy. Jeśli masz ochotę trochę poszaleć, użyj trochę żywszych kolorów, ale uważaj, aby nie przesadzić;

- przejrzystość dokumentu – zwróć uwagę na odstępy i marginesy. Najlepiej jeśli ustawisz je między 1,15 a 1,4 oraz pozostawisz standardowe wymiary marginesów;

- oddzielenie każdej sekcji widocznym nagłówkiem – to wyraźnie podzieli dokument na sektory i ułatwi wyszukanie konkretnych informacji. Nagłówki odróżnij kolorami, wielkością czcionki lub zastosuj pogrubienie, kursywę czy podkreślenie.

Personalizacja CV

Często popełnianym przez kandydatów błędem jest wysyłanie identycznego CV do każdego pracodawcy. Choć jest to najszybsza i najłatwiejsza metoda, to jednak jej skuteczność nie jest zbyt wysoka. Personalizacja dokumentu pod konkretne ogłoszenie o pracę jest cenionym zabiegiem. Rekruterzy lubią widzieć, że kandydat chce aplikować do konkretnej firmy, a nie wysyła życiorys hurtem do wszystkich miejsc, którymi jest zainteresowany.

Tworząc CV zawodowe, zwróć uwagę na wymogi zawarte w ogłoszeniu o pracę. Każdy punkt, który spełniasz, obowiązkowo zamieść w swoim CV, aby podnieść swoją wartość jako kandydata na konkretne stanowisko. Nie ma sensu natomiast pisać o doświadczeniu, które w ogóle nie pokrywa się z oczekiwaniami pracodawcy. Po przeczytaniu ogłoszenia warto zastanowić się, które informacje są zbędne w konkretnym przypadku. Jeśli wypiszesz wszystkie umiejętności i osiągnięcia, które przyjdą Ci do głowy, Twój życiorys może okazać się zbyt długi i mało wartościowy dla rekrutera. Nie warto chwalić się zdolnością szydełkowania, jeśli ubiegasz się o stanowisko grafika komputerowego.

Wysyłając CV do pięciu różnych firm, powinieneś stworzyć pięć różnych wersji CV. Dokumenty mogą różnić się drobiazgami, jednak kluczowymi dla wymagań lub polityki danej firmy. Dodatkowym trickiem wyróżniającym Twoje CV może być zastosowanie szaty graficznej, która będzie odpowiadać kolorom i czcionkom widniejącym w logo organizacji, do której aplikujemy.

Umiejętności w CV

Umiejętności to inaczej kompetencje, które posiadasz. Ta sekcja ma za zadanie udowodnienie rekruterowi, że masz wiedzę, a także zdolności do wykonywania konkretnego zawodu. Jest to także zbiór cech, które powinny zapewnić pracodawcę, że praca na danym stanowisku jest bliska Twojej osobowości.

Najważniejsze w tej sekcji jest to, aby na podstawie informacji tu umieszczonych rekruter poczuł, że jesteś kandydatem idealnie skrojonym do wymagań podanych w ogłoszeniu o pracę. Skup się na tym, aby cechy, które opisujesz, odpowiadały na konkretne potrzeby pracodawcy.

Stwórz listę swoich kompetencji. Wypunktuj je jedno pod drugim. Dzięki temu wyróżniają się one na tle całego dokumentu i będą bardziej czytelne.

Przykładowe umiejętności w CV dla grafika komputerowego:

- znajomość programów: Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; Corel Draw;

- umiejętność tworzenia stron www;

- znajomość HTML, CSS, Javascript;

- obsługa programów Sketch i InVision.

Aby informacje były bardziej konkretne, możesz określić poziom swoich umiejętności. Na przykładzie znajomości języka obcego – możesz tę informację przedstawić, wykorzystując np:

- system opisowy: podstawowy, komunikatywny, biegły w mowie i w piśmie, język ojczysty (native speaker);

- skalę według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego:

A1-A2 podstawowy,

B1-B2 średniozaawansowany,

C1-C2 zaawansowany.

Osiągnięcia w CV

Oprócz umiejętności, które posiadasz, przekonaj do siebie pracodawcę, prezentując konkretne osiągnięcia, których dokonałeś. Pamiętaj jednak, aby były one związane ze stanowiskiem, na które aplikujesz.

Przykładowe osiągnięcia, którymi możesz zaimponować potencjalnemu pracodawcy:

- specjalne projekty, nad którymi pracowałeś;

- nagrody związane z pracą (np. Sprzedawca roku);

- awanse;

- pozyskane fundusze;

- wprowadzenie rozwiązań oszczędzających wydatki firmy;

- unowocześnienie systemu komunikacji między pracownikami.

Jeśli Twoje osiągnięcia są możliwe do przedstawienia w sposób mierzalny, dobrym pomysłem będzie zapisanie ich z użyciem konkretnych danych, np. w postaci liczb i procentów. Taki zabieg sprawi, że będą one bardziej precyzyjne i interesujące. Jeśli nie posiadasz takich osiągnięć, wystarczy, że podkreślisz wartość, jaką przyniosły danej firmie.

10 zasad interesującego CV

Podsumowując, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, musisz zadbać o to, aby Twój życiorys był profesjonalny i unikatowy. Dokument musi być napisany poprawnie, ale i ciekawie. Jeśli chcesz to osiągnąć, zastosuj się do poniższych zasad: