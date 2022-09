Unijna dyrektywa ws. płacy minimalnej coraz bliżej

Parlament Europejski zatwierdził w tym tygodniu ostateczną treść nowej dyrektywy dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa przewiduje wprowadzenie standardów odnoszących się do wartości wynagrodzenia minimalnego względem średniej płacy i mediany. Wartości te mają wynosić odpowiednio 50 proc. i 60 proc.

W finalnej wersji dyrektywy przewidziano, że wartość wynagrodzenia minimalnego powinna wynosić w poszczególnych przypadkach minimum 50 proc. średniej płacy oraz 60 proc. mediany wynagrodzeń. W kontekście polskiego prawa istotne ma być natomiast przede wszystkim wzmocnienie rokowań zbiorowych, o co od dłuższego czasu apelowały związki zawodowe.

– To kluczowe, bo ile płaca minimalna w ostatnich latach znacząco wzrosła w Polsce to problem krytycznie niskiej liczby układów zbiorowych pracy pozostaje. Propozycja, by doprowadzić do pokrycia układami zbiorowymi na poziomie 80 proc. pracowników jest niezwykle ważna i będziemy dążyli do tego, by jak najszybciej osiągnąć ten cel – mówi przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda.

W przyjętej przez PE dyrektywie znalazły się także nowe mechanizmy mające ograniczać możliwości stosowania różnego rodzaju wyłączeń dotyczących płacy minimalnej. Nowe przepisy obejmują też m.in. uwzględnienie zasad dotyczących wynagrodzenia minimalnego i praw związkowych w systemach zamówień publicznych. Równocześnie chronione mają być systemy, które już teraz charakteryzują się wysokim udziałem związków zawodowych w rokowaniach zbiorowych.

