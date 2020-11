Unieważnienie umowy będzie łatwiejsze

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić nowe zasady wzruszania zawartych umów poprzez korzystanie z instytucji wyzysku. Projektowane zmiany krytykują organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości. Środowisko biznesowe ostrzega, że ułatwienie unieważniania umów może stworzyć warunki do różnych nadużyć w gospodarce.

Projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości zakłada zmiany w przepisach dotyczących instytucji wyzysku i przerywania biegu przedawnienia. Przewiduje się m.in. dodanie przesłanki tzw. braku rozeznania oraz ułatwienie możliwości korzystania z uprawnienia w formie unieważnienia umowy.

Nowością będzie także np. domniemanie, że jeżeli wartość świadczenia jednej ze strony jest dwukrotnie wyższa od wartości świadczenia drugiej strony, to domniemywa się, że takie przewyższenie ma charakter rażący. Jednocześnie zaproponowano wydłużenie terminu na skorzystanie z uprawnień strony powołującej się na wyzysk.

Propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości krytycznie ocenia Rada Przedsiębiorczości, do której należy większość dużych organizacji przedsiębiorców.

„Niestety, wszystkie te przepisy w brzmieniu zaproponowanym w projekcie ustawy należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Za niepokojące należy uznać w szczególności wprowadzenie łatwej możliwości unieważnienia umowy, co stworzy pole do nadużyć we wszystkich sferach stosunków gospodarczych i może pomóc nieuczciwym kontrahentom uniknąć realizacji zawartych umów i spłacania długów” – twierdzi Rada Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorcy negatywnie oceniają też przewidziane działanie prawa wstecz, bo nowe przepisy odnoszące się do wyzysku będą mogły być stosowane także względem umów zawartych jeszcze przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp