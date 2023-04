Umowy na czas określony z dodatkowymi obowiązkami po stronie pracodawców

Pod koniec kwietnia br. w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu pracy, która zakłada m.in. zmiany dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony. Pracodawca zostanie zobowiązany do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie tego rodzaju umowy. Decyzje dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony mają być też konsultowane ze związkami zawodowymi.

Zmiany dotyczące umów o pracę na czas określony zostaną wprowadzone 26 kwietnia br. w ramach szerszej nowelizacji Kodeksu pracy, która dostosuje polskie prawo do dwóch unijnych dyrektyw, w tym tzw. dyrektywy rodzicielskiej i work-life balance.

Aktualnie pracodawca nie jest zobowiązany do podawania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony. Zmieni to jednak nowelizacja, która zakłada zobowiązanie pracodawcy do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy na czas określony.

Pracodawca będzie również zobowiązany do konsultowania ze związkami zawodowymi zamiaru (wraz z podaniem przyczyny) wypowiedzenia pracownikowi umowy na czas określony. W takiej sytuacji organizacja związkowa ma mieć 5 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.

W przypadku umów o pracę na czas określony, które będą trwać w dniu wejścia w życie noweli i które zostały wypowiedziane przed tym dniem, zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 641).

Nowe przepisy wejdą w życie 26 kwietnia br.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp