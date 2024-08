Umowa zlecenia z osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną. Co ze składkami ZUS?

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, która zamierza zawrzeć umowę zlecenia będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W rezultacie, zleceniodawca będzie zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego tej osobie przychodu na zasadach właściwych dla umów zlecenia. Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że chce zatrudnić osobę, która będzie rozliczała wykonaną usługę w ramach działalności nierejestrowanej. Ponieważ jest to usługa i osoba ją wykonująca nie podlega z innej umowy składkami ZUS, przedsiębiorca chciałby się dowiedzieć jak ma, jako płatnik, prawidłowo rozliczyć składki ZUS za nią za działalność nierejestrowaną. Zgłoszenie jej pod kodem 0411 powoduje naliczenie składek po stronie pracownika i pracodawcy.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, jak ma rozliczyć składki finansowane przez pracownika, kto je ma sfinansować, jeżeli będzie wystawiony rachunek w ramach działalności nierejestrowanej.

Przedsiębiorca uważa, że skoro działalność nierejestrowana nie jest rozliczana z podatku dochodowego to również składki ZUS nie powinny być rozliczane przez niego. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną powinna wystawić tylko rachunek i na jego podstawie powinien się z nią rozliczyć.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji ZUS wskazał:

Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Jednocześnie, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Stosownie do ust. 2 ww. przepisu, działalność nieewidencjonowana traktowana jest na gruncie ustawy - Prawo przedsiębiorców jako niestanowiąca działalności gospodarczej w jej rozumieniu. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zatem, taka działalność na gruncie przepisów prawa ubezpieczeń społecznych nie stanowi tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Natomiast, fakt niepodlegania ubezpieczeniom społecznym w związku z prowadzeniem działalności nierejestrowanej nie oznacza, że taka osoba nie podlega ubezpieczeniom z innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Tytuły rodzące obowiązek ubezpieczeń społecznych określone zostały w art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 powołanej powyżej ustawy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 powołanej ustawy zleceniobiorcy mogą podlegać ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek.

Jednocześnie, jak wynika z art. 18 ust. 1, 3 i 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi uzyskany z tytułu wykonywanej umowy przychód, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Ponadto, w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe ww. osób.

Biorąc pod uwagę powyższe ZUS uznał, że osoba, z którą przedsiębiorca zamierza zawrzeć umowę zlecenia będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W rezultacie, przedsiębiorca będzie zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego ww. osobie przychodu na zasadach właściwych dla umów zlecenia.

Interpretacja indywidualna z 17 lipca 2024 r., sygn. DI/200000/43/587/2024 (decyzja nr 587/2024) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

Działalność nieewidencjonowana staje się działalnością gospodarczą dopiero z dniem określonym we wniosku o wpis do CEiDG. Zatem, działalność taka na gruncie przepisów prawa ubezpieczeń społecznych nie stanowi tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Natomiast, fakt niepodlegania ubezpieczeniom społecznym w związku z prowadzeniem działalności nierejestrowanej nie oznacza, że taka osoba nie podlega ubezpieczeniom z innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.