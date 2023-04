Ulga termomodernizacyjna: Wymiana starego kominka na nowy

Wydatki związane z zakupem i montażem miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe nie zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r., jako wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że w styczniu 2022 r. złożyła wniosek o przyłączenie gazowe do domu, aby wymienić stare ogrzewanie na nowe. Niestety w marcu 2022 r. dostała negatywną odpowiedź: „Spółka gazownictwa wstrzymuje wszystkie podłączenia gazowe na okres 2 lat ze względu na brak środków." Ze względu na ustawę smogową podatniczka musiała podjąć kroki, aby zmienić źródło ogrzewania. Sprawdziła wszystkie możliwości poprzez fotowoltaikę i pompę ciepła. Po analizie podatniczka stwierdziła, że wymieni stary kominek na nowy ekologiczny z rozprowadzeniem ciepła na wszystkie pokoje, aby zimą mieć czym się grzać. Kwota do odliczenia na fakturze to 12 800 zł brutto. W nowym kominku drewno jest źródłem ciepła wykorzystującym Odnawialne Źródła Energii (patrz - biomasa). Odnawialne Źródło Energii (OZE) jest to termin określający pozyskiwanie energii ze źródeł, których wykorzystanie nie wiąże się ze stosunkowo długim deficytem, ponieważ odnowienie tychże źródeł następuje w krótkim czasie.

W związku z powyższym podatniczka zapytała, czy może rozliczyć wymianę starego kominka na nowy kominek ekologiczny wraz z wkładem i jego zabudowaniem w rozliczeniu rocznym, jeżeli jest to jedyne źródło ogrzewania ze względu na brak możliwości podłączenia ogrzewania gazowego z sieci, a inne źródła są nie efektywne (fotowoltaika - brak odpowiedniego dachu, pompa - brak miejsca na posesji ok. 300 metrów działki, energia - ograniczenia 2000 kwh) jako ulgę termomodernizacyjną. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatniczką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

1. Materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, w efekcie których zaoszczędzona jest energia potrzebna do ogrzania budynku mieszkalnego.

Kominki są urządzeniami grzewczymi należącymi do miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Kwestię miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe regulują odrębne przepisy - Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 1) (dalej: Rozporządzenie 2015/1185).

W art. 2 Rozporządzenia 2015/1185 w punkcie 1 zdefiniowano „miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe”, który oznacza urządzenie ogrzewające pomieszczenia, które wydziela ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła lub poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy w celu osiągnięcia i utrzymania pewnego poziomu komfortu termicznego człowieka w zamkniętym pomieszczeniu, w którym umieszczony jest produkt, ewentualnie w połączeniu z mocą cieplną przekazywaną do innych pomieszczeń; urządzenie jest wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła, które przetwarza paliwa stałe bezpośrednio w ciepło.

Tym samym wydatki związane z zakupem i montażem miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe nie zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r., jako wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

W konsekwencji podatniczka nie będzie miała możliwości odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na zakup kominka ekologicznego wraz z wkładem i jego zabudowaniem, gdyż ww. wydatki nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

