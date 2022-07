Ulga na złe długi zostanie uproszczona

Przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi zostaną uproszczone – wynika z projektu nowelizacji ustaw podatkowych, który opublikowało w ostatnich dniach Ministerstwo Finansów. Zmiany będą dotyczyć wykazywania w zeznaniu podatkowym wierzytelności albo zobowiązania, z którymi związane są zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z ulgi. Nie będzie już potrzeby dodawania załącznika z danymi.

W ramach dużej nowelizacji zmiany obejmą również przepisy o uldze na złe długi, które znajdują się w ustawach o podatkach dochodowych CIT i PIT.

„Proponuje się uchylenie art. 18f ust. 19 ustawy CIT oraz odpowiednio art. 26i ust. 19 ustawy PIT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń wynikających z ulgi na złe długi obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia” – czytamy w uzasadnieniu projektu noweli.

Resort finansów zaznacza, że przyczyną uchylenia tych przepisów jest to, że podatnik, niezależnie od obowiązków związanych z zeznaniem, i tak musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów mających wpływ na podstawę opodatkowania. W praktyce dojdzie do rezygnacji z odpowiedniego załącznika do zeznania podatkowego, gdzie do tej pory wykazywane były tego rodzaju dane. W konsekwencji zmniejszone zostaną obowiązki administracyjne po stronie podatników.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 27 czerwca 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp