UE ograniczy płatności gotówkowe. Projekt budzi kontrowersje

Unia Europejska zamierza wprowadzić maksymalny limit płatności gotówkowych na poziomie 10 tys. euro, który obejmie również transakcje między przedsiębiorcami i konsumentami. Każda płatność ponad tą kwotę będzie musiała być dokonywana w formie bezgotówkowej. Projekt krytycznie ocenia Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, według którego byłaby to zbyt duża ingerencja w swobody obywatelskie i prywatność. Eksperci kwestionują też argument związany z wpływem limitu na tzw. szarą strefę.

Wprowadzenie limitu przewiduje wynegocjowane już rozporządzenia Rady i PE ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z projektem, w całej UE wprowadzony zostać miałby limit płatności gotówkowych wynoszący 10 tys. euro. Płatności ponad ten limit musiałyby już być dokonywane w formie bezgotówkowej.

Co ważne, limit dotyczyć ma również transakcji między przedsiębiorcami i konsumentami (b2c). Pakiet zmian zakłada też, że podmioty zobowiązane będą musiały dodatkowo identyfikować i weryfikować tożsamość osób dokonujących tzw. transakcji sporadycznych w kwocie na poziomie 3-10 tys. euro.

„Gotówka wciąż stanowi jedną z głównych metod płatności w UE. W 2022 r. gotówka była najczęściej używaną metodą płatności w punktach handlowo-usługowych w strefie euro i była wykorzystywana w 59 proc. transakcji. Posiadanie gotówki jest dalej uznawane za bardzo ważne i ceni się ją za jej anonimowość i ochronę prywatności” – wskazują eksperci ZPP.

Docelowo wprowadzenie limitu płatności gotówkowych miałoby sprzyjać też zwalczaniu szarej strefy. Jak jednak argumentują eksperci ZPP, w praktyce nie będzie to mieć większego wpływu, bo grupy przestępcze i tak wykorzystują płatności bezgotówkowe oparte np. na fikcyjnych kontach i kryptowalutach, by wprowadzać do legalnego obrotu środki z nielegalnej działalności.

„Zaproponowane środki wcale nie zlikwidują szarej strefy, a mogą przyczynić się do stopniowego wykluczenia pieniądza papierowego z obrotu, co jest nie tylko niepożądane z gospodarczego punktu widzenia, ale też stoi w sprzeczności w przyzwyczajeniami milionów obywateli UE. ZPP stoi na stanowisku, że wszelkie zmiany w tym zakresie powinny odbywać się samoistnie, a wprowadzenie limitów gotówkowych jest zbyt daleko idącą ingerencją w preferencje i wolności konsumentów” – czytamy w opinii opublikowanej przez ZPP.

mp