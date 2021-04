Ubezpieczenie zdrowotne będzie niezależne od statusu bezrobotnego?

Rząd rozważa zmianę, zgodnie z którą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego miałaby mieć każda osoba bez pracy czy też emerytury. W efekcie do uzyskania ubezpieczenia nie byłoby już konieczne zarejestrowanie się w urzędzie pracy, bo całym procesem zajmowałby się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Eksperci oceniają, że w konsekwencji urzędy pracy nie będą musiały zajmować się osobami, które rejestrują się tylko dla ubezpieczenia.

Pomysł zmian ws. ubezpieczenia zdrowotnego powstał w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, uzyskanie ubezpieczenia nie wymagałoby już rejestrowania się w urzędzie pracy. W praktyce prawo do ubezpieczenia zdrowotnego stałoby się powszechniejsze i przysługiwało także osobom nieposiadającym pracy czy też emerytury.

– Dzięki takiej zmianie zmalałaby liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Zostaną tam bowiem wyłącznie zainteresowani znalezieniem nowego zatrudnienia czy szkoleniem i nabyciem nowych kwalifikacji, które umożliwią podjęcie pracy. Nie wiadomo jednak, czy jednocześnie nie wzrośnie liczba osób bez ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli prawo do niego będzie w ZUS ograniczone np. do kilku miesięcy od utraty zatrudnienia – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Monika Fedorczuk.

Ekspert wskazuje, że po takiej zmianie urzędy pracy nie będą już zajmować się osobami, które nie potrzebują ich wsparcia. Pozytywnym efektem miałby być również spadek kosztów administracyjnych, bo ograniczona zostałaby liczba danych przekazywanych aktualnie między powiatowymi urzędami pracy a ZUS-em.

– Od lat wiadomo, że wiele osób zgłasza się do urzędów pracy jedynie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, ale nie są zainteresowani jego usługami. Ale to wcale nie oznacza wprost, że nie szukają pracy. Może po prostu nie wierzą w to, że praca oferowana przez urząd pracy jest dla nich odpowiednia – dodaje Fedorczuk.

mp