Ubezpieczenie na życie i zdrowie – w przypadku jakich chorób będzie dla ciebie wsparciem?

Podstawowa wersja polisy na życie zapewnia wsparcie finansowe twoim bliskim w przypadku twojej śmierci. Jeśli zdecydujesz się rozszerzyć ją o umowy dodatkowe, stanie się dla ciebie realną pomocą w przypadku zachorowania na różne choroby, wśród których są m.in. choroby cywilizacyjne takie jak cukrzyca typu 2 oraz depresja, z którą zmaga się ogromna część społeczeństwa.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie – co zrobić, aby było naprawdę pomocne?

Ubezpieczenie na życie i zdrowie w najprostszej wersji zapewnia wsparcie bliskim na wypadek twojej śmierci – pozwoli im na pokrycie kosztów pogrzebu lub pomoże w spłacie pozostałych zobowiązań. Z pewnością chcesz, aby polisa, za którą płacisz co miesiąc, przydała ci się również za życia. Na szczęście istnieje wiele sposobów, aby tak właśnie się stało. Pamiętaj, że podstawowa wersja polisy to tylko baza, punkt wyjścia dla zawierania umów dodatkowych, które będą dotyczyć innych kwestii zdrowotnych – zachorowania na różne choroby, pomocy w razie wypadku czy odszkodowania za pobyt w szpitalu. Wybrany przez ciebie aneks do umowy można sporządzić w dowolnym momencie, dzięki czemu masz szansę stworzyć ubezpieczenie, które w pełni odpowiada na twoje potrzeby i oczekiwania. Jak to wygląda w praktyce?

Umawiasz się na rozmowę z konsultantem w sprawie ubezpieczenia na życie online i opowiadasz mu o swoich oczekiwaniach wobec polisy na życie.

i opowiadasz mu o swoich oczekiwaniach wobec polisy na życie. Razem z doradcą wybierasz umowę podstawową oraz umowy dodatkowe.

Zapoznajesz się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

Podpisujesz umowę, płacisz pierwszą składkę i korzystasz z możliwości, jakie daje polisa ubezpieczeniowa, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Jakie choroby może uwzględniać ubezpieczenie na życie i zdrowie?

Ubezpieczenie na życie i zdrowie może uwzględniać wsparcie finansowe oraz praktyczną pomoc w przypadku zachorowania na różne choroby. Wśród nich są m.in. nowotwory, cukrzyca i depresja.

Nowotwory

Jeśli zachorujesz na raka, ubezpieczyciel udzieli ci nie tylko wsparcia finansowego, lecz również pomoże zorganizować leczenie. Pamiętaj, że towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają wybrane choroby nowotworowe, a ich lista znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Cukrzyca

Cukrzyca typu 2 to jedna z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe biorą to pod uwagę i oferują wsparcie w leczeniu tej choroby oraz jej powikłań, do których należy m.in. nefropatia czy stopa cukrzycowa.

Depresja

Coraz więcej osób choruje dziś na depresję, która stanowi poważną przeszkodę w kontynuowaniu aktywności zawodowej. Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują wsparcie w leczeniu tego rodzaju zaburzeń.

Inne poważne schorzenia

Oprócz tego możesz liczyć na pomoc w przypadku zawału serca, udaru czy też innych poważnych schorzeń. Ich lista jest dostępna do wglądu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).