Tydzień pracy skrócony do 35 godzin? Projekt ustawy już w Sejmie

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy. Przygotowany przez posłów Lewicy projekt przewiduje stopniowe skracanie normy tygodniowego czasu pracy, by został on zmniejszony z przeciętnie 40 do 35 godzin. Autorzy projektu chcą przy tym zachować dotychczasową wysokość wynagrodzeń, by pracownicy otrzymywali takie same płace za krótszą pracę.

„W projekcie uwzględniono zmiany w Kodeksie pracy oraz w 32 innych ustawach regulujących czas wykonywania pracy, pełnienia służby, odbywania przygotowania zawodowego lub odbywania praktyk. Skrócenie tygodnia pracy pozwoli na zwiększenie czasu, który pracownicy i pracownice mogą przeznaczyć na odpoczynek” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie przewidziano, że czas pracy nie mógłby przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. W praktyce zakłady pracy miałyby otrzymać pewną swobodę w zakresie określania rozkładów pracy – nadal możliwy byłby np. system pracy na trzy 8-godzinne zmiany.

Zmiany mają być wprowadzane stopniowo. Zgodnie z projektowanymi przepisami przejściowymi, w 2 pierwszych latach przeciętna tygodniowa norma czasu pracy nie będzie mogła przekroczyć 38 godzin, a dopiero potem tydzień pracy miałby zostać skrócony do docelowych 35 godzin.

„Projekt ustawy wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców poprzez zmniejszenie czasu pracy pracownic i pracowników. Projekt może wywołać potrzebę zwiększenia zatrudnienia w niektórych przedsiębiorstwach. Należy przy tym pamiętać, że zmniejszenie liczby roboczogodzin będzie w dużej mierze zrekompensowane zwiększoną wydajnością pracy” – wskazują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Lewicy – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy. Projekt trafił do Sejmu 22 września 2022 r.

Większość nowych przepisów miałaby wejść w życie pierwszego dnia roku następującego po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp