Twój e-PIT już działa

Tegoroczna akcja rozliczeń podatku dochodowego PIT za 2021 r. potrwa od 15 lutego do 2 maja br. Ministerstwo Finansów uruchomiło już usługę Twój e-PIT, w ramach której podatnik może sprawdzić i potwierdzić swoje rozliczenie podatkowe za ubiegły rok. Usługa jest skierowana do osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38, a także PIT-28 i PIT-36. Dostępne jest także oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP).

Usługa Twój e-PIT jest udostępniana przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową po raz czwarty. W 2021 r. drogą elektroniczną złożono w sumie 19,6 mln PIT-ów, z czego połowa została złożona poprzez Twój e-PIT. Jednocześnie w automatyczny sposób zaakceptowano 4,3 mln zeznań PIT-37 i PIT-38.

– Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji, w tym administracji skarbowej. Z roku na rok cieszy się ona coraz większą popularnością i bije rekordy. Potwierdza to słuszność obranego przez nas kierunku działania, czyli większej otwartości na potrzeby klientów i oferowania nowoczesnych usług, dzięki którym coraz więcej spraw podatkowych można załatwić nie wychodząc z domu – komentuje szefowa KAS, Magdalena Rzeczkowska.

W tym roku podatnicy mogą zweryfikować, zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT do 2 maja. Później KAS w sposób automatyczny zaakceptuje zeznania PIT-36 i PIT-38. W efekcie PIT zostanie złożony terminowo nawet wtedy, gdy podatnik nie podejmie w ogóle żadnych działań.

W przypadku zeznań PIT-28 terminem granicznym jest 28 luty, a w odniesieniu do zeznań PIT-36 datą graniczną jest 2 maj br. Co ważne, te zeznania nie będą automatycznie akceptowane wraz z upłynięciem terminu, bo w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnień ze strony podatników.

W ramach usługi podatnik może też uwzględniać przysługujące mu ulgi (m.in. ulga rehabilitacyjna, internetowa i termomodernizacyjna) oraz zadeklarować przekazanie 1 proc. swojego podatku PIT wybranej OPP.

Po raz pierwszy ze wspólnego rozliczenia skorzystać mogą małżonkowie. Dotyczy to jednak tylko tych, którzy w 2021 r. prowadzili działalności gospodarczą na ryczałcie albo podatku liniowym, ale jednocześnie nie osiągnęli przychodów, nie ponieśli kosztów i nie mieli odliczeń z tego tytułu.

Dostęp do usługi Twój e-PIT jest możliwy jedynie przez e-Urząd Skarbowy. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

mp