To nie jest wiedza tajemna! Jak sprawdzić zniżki w OC i AC

Można kombinować na wiele sposobów, ale kluczowy wpływ na cenę OC i AC zawsze będą miały zniżki. Szkopuł w tym, że wielu kierowców nie ma pojęcia, ile ich wypracowało. Na szczęście łatwo to sprawdzić.

Zakup polisy co roku stanowi wyzwanie finansowe dla wielu Polaków. Przepisy są jednak bezwzględne – nawet jeśli samochód nie jest używany, to jednego dnia nie może spędzić bez OC, ponieważ grożą za to bardzo wysokie kary.

W tej sytuacji niektórzy właściciele aut do kieszeni muszą sięgnąć po kilkaset, a inni nawet po kilka tysięcy złotych! Co prawda dziś łatwo można znaleźć najtańsze dla siebie OC (więcej na temat taniego OC znajduje się na stronie https://kalkulator-oc-ac.auto.pl/ubezpieczenie-samochodu/najtansze-oc/), ale dalej kluczową rolę odgrywa historia bezszkodowej jazdy kierowcy.

Czym właściwie są zniżki?

To nic innego jak nagroda za bezszkodową jazdę. Jeśli przez rok obowiązywania polisy nie spowodowałeś żadnego wypadku, kolizji, czy parkingowej stłuczki, która została zgłoszona towarzystwu ubezpieczeniowemu, wówczas przy podpisywaniu kolejnego OC otrzymasz 10 proc. zniżki, a w niektórych towarzystwach nawet 20 proc.

Niestety, jeśli jest nagroda, to musi być też kara. Jeśli w danym roku obowiązywania OC spowodujesz jakieś zdarzenie drogowe, wówczas co najmniej 10 proc. zniżek zostanie ci odebranych.

Tak samo działa ubezpieczenie AC – rok bez zgłoszonej szkody to dodatkowe zniżki, ale w przypadku wypadku czy stłuczki z własnej winy, tracimy część już wypracowanych.

Należy pamiętać, że zniżki liczą się nie tylko w towarzystwie, gdzie ostatnio kupowałeś polisę, ale u wszystkich ubezpieczycieli. I są one przypisane właścicielowi samochodu, a nie pojazdowi, więc nawet przy zmianie auta będą dalej obowiązywały.

Ile mam zniżek?

Teraz kluczowa sprawa – skąd mamy wiedzieć, ile obecnie posiadamy zniżek? Przecież w natłoku codziennych obowiązków często zapominamy o ważnych rocznicach, a co dopiero o liczbie zniżek. Na szczęście nikt od nas nie wymaga znajomości takich danych, choć na pewno będą one przydatne w poszukiwaniu najtańszego ubezpieczenia.

W tej sytuacji można zaufać swojej pamięci i spróbować odkopać w głowie czy i ile stłuczek mieliśmy w ostatnich latach. Czasem jednak zdarza się, że właściciele pojazdu zapominają np. o drobnym wgnieceniu zderzaka podczas parkingowej stłuczki, które zostało pokryte z ich polisy OC lub AC. I nic w tym dziwnego – dla nas mogło to być mało istotne zdarzenia sprzed lat, ale dla algorytmów towarzystwa ubezpieczeniowego to jednak powód do odebrania np. 10 proc. zniżek.

Gdzie sprawdzić zniżki?

Podczas poszukiwania polisy OC nie musimy obawiać się, że zostaniemy posądzeni o chęć ukrycia jakiejś kolizji. Nie mamy bowiem obowiązku pamiętania takich informacji, poza tym towarzystwo ubezpieczeniowe i tak zweryfikuje je na własną rękę.

Informacje o historii ubezpieczeniowej przydają się jednak właścicielowi pojazdu podczas porównywania ofert różnych towarzystw, które zawsze pytają o wypadki z ostatnich lat. Jak więc sprawdzić naszą historię zniżek OC lub AC?

Przejrzeć polisę za ostatni rok. Informacja o ilości zniżek może znajdować się na małym blankiecie noszonym kiedyś z dowodem rejestracyjnym (teraz nie ma już takiego obowiązku), ale jeśli tam jej nie znajdziemy, wówczas trzeba zajrzeć do pliku dokumentów, które przekazał nam ubezpieczyciel podczas zawierania polisy.

ZOPUK, czyli Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego. To dokument wystawiany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarta jest umowa OC. Zaświadczenie to nie zawiera informacji o liczbie zniżek, ale o latach bezszkodowej jazdy, co w przypadku wyliczania ceny w innych towarzystwach jest podstawową informacją. O ZOPUK można wystąpić do ubezpieczyciela m.in. drogą mailową lub poprzez formularz na jego stronie internetowej.

UFG. Należy zarejestrować się na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, by móc sprawdzić i otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych za ostatnie 5 lat oraz pełną historię w bazie UFG, czyli od 2004 r. w przypadku ubezpieczenia OC oraz od 2006 r. dla osób, które chcą nabyć ubezpieczenie AC.

UFG przyjmuje również wnioski o udostępnienie danych o historii ubezpieczeń OC i AC w formie papierowej, przesłane pocztą tradycyjną lub złożone osobiście w siedzibie UFG.

Prosty trik - jak skorzystać ze zniżek OC innego kierowcy?

Najmniejszy problem z zapamiętaniem swojej historii ubezpieczeniowej mają świeżo upieczeni kierowcy, ponieważ na ogół jest to… pusta karta. Na tym jednak przywileje młodych kierowców się kończą, a zaczynają nieprzyjemne obowiązki. Powód? Kierowcy bez historii ubezpieczeniowej to na ogół młodzi ludzie (czyli z tzw. grupy ryzyka), którzy dodatkowo nie mają wypracowanych żadnych zniżek. A to oznacza, że za OC będą musieli zapłacić nawet kilka razy więcej niż doświadczeni kierowcy.

Jest jednak sposób na obniżenie składki dla osoby, która po raz pierwszy ubezpiecza samochód. Jest nim ustanowienie współwłasności pojazdu z innym, doświadczonym kierowcą (rodzicem, dziadkiem, kimś z rodzeństwa, a nawet znajomym), który najlepiej, jeśli będzie posiadał maksymalną ilość zniżek. Dzięki współwłasności młody posiadacz samochodu będzie mógł skorzystać ze zniżek wypracowanych przez współwłaściciela.

Co więcej, z każdym rokiem bezszkodowej jazdy, młody kierowca będzie także zbierał zniżki dla siebie. Gorzej jednak, gdy tym pojazdem zostanie spowodowana stłuczka lub wypadek, bo wówczas część zniżek straci zarówno doświadczony, jak i młody kierowca.

Zniżki to nie wszystko

Liczba zniżek to kluczowa, ale nie jedyna rzecz, która ma wpływ na cenę polisy OC. Towarzystwa ubezpieczeniowe pod uwagę biorą także wiek i miejsce zamieszkania właściciela pojazdu, stan cywilny, liczbę posiadanych dzieci, wykonywany zawód, markę pojazdu, pojemność silnika itd.

Poza tym część towarzystw niechętnie ubezpiecza np. młodych kierowców i przedstawia im ceny zaporowe. Z kolei inni patrzą na nich łaskawym okiem, dzięki czemu różnice w cenach polis mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych!

Dlatego właśnie, bez względu na liczbę posiadanych zniżek, warto dokładnie porównać jak najwięcej ofert różnych ubezpieczycieli.