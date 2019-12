Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – ważne zmiany już 1 stycznia

Z początkiem 2020 r. w życie wejdą nowe regulacje dotyczące terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Jak tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, kluczowe znaczenie będzie mieć to, czy dana transakcja ma charakter symetryczny czy asymetryczny. Nowością będzie też obowiązek corocznego składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, który będzie dotyczyć największych podmiotów.

Przyszłoroczne zmiany są bezpośrednio związane z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowe regulacje zakładają wprowadzenie bezwzględnie obowiązującego 60-dniowego terminu płatności w przypadku tzw. transakcji asymetrycznych (gdy wierzyciel jest małą lub średnią firmą, a dłużnikiem jest duże przedsiębiorstwo).

„Podstawowym terminem zapłaty jest termin 60-dniowy, który może być zmodyfikowany pod warunkiem, że strony w umowie wyraźnie ustalą inny termin i ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekroczyć 60 dni, od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usług” – tłumaczą eksperci Grant Thornton.

Przewidziano także podniesienie odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych – od 1 stycznia 2020 r. będzie to stopa referencyjna NBP + 10 pkt proc. (przy obecnej stopie to łącznie 11,5 proc., co oznacza wzrost o 2 pkt proc.).

Jednocześnie podatkowe grupy kapitałowe i największe podmioty zostaną zobowiązane do przedkładania każdego roku sprawozdań dotyczących terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Po raz pierwszy takie sprawozdania powinny być złożone do końca stycznia 2021 r. (za rok 2020).

mp