Terminy na wdrożenie PPK zostaną przedłużone?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej proponuje w nim odroczenie terminów wdrożenia PPK, co ma poprawić sytuację pracodawców w obliczu pandemii koronawirusa. W efekcie dla niektórych podmiotów terminem objęcia przepisami o PPK byłby początek 2022 r. Dla pracodawców, którzy już zawarli umowy, przewidziano z kolei możliwość zawieszenia wpłat do końca 2022 r.

„Postuluje się, bez względu na wielkość podmiotu zatrudniającego (pracodawcy) liczoną liczbą osób zatrudnionych, odroczenie terminu wdrożenia PPK w postaci opóźnienia terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK (umowa, której zawarcie powoduje obowiązek naliczania wpłat do PPK) do wynagrodzenia za sierpień do sierpnia 2021 roku, a w przypadku pracodawców, którzy już zawarli umowy o prowadzenie PPK – wprowadzenie możliwości zawieszenia wpłat do PPK do końca 2022 roku” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zmiany miałyby objąć także jednostki sektora finansów publicznych i podmioty zatrudniające od 1 osoby. W tych przypadkach zaproponowano, by przepisy o PPK były stosowane od początku 2022 r. W efekcie jednostki sektora finansów publicznych miałyby rok więcej czasu na wdrożenie PPK.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej – projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Projekt trafił do Sejmu 22 października 2020 r.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp