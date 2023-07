Telefon na firmę – jak wybrać odpowiedni model i ofertę komórkową?

Telefon służbowy z dobrą ofertą komórkową przyda się w większości biznesów. Podpowiadamy, jaki sprzęt z różnych półek cenowych sprawdzi się najlepiej, co warto wiedzieć przez zakupem telefonu na firmę oraz jaką alternatywę dla abonamentów warto rozważyć, gdy jesteś właścicielem małego biznesu.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie telefonu na firmę?

Idealny telefon na firmę będzie dopasowany do Twoich potrzeb oraz specyfiki działalności, którą prowadzisz. Zwykle najważniejsze będą:

Wydajny procesor i duża pamięć operacyjna. Smartfon o odpowiedniej mocy obliczeniowej nie będzie zamulał, gdy uruchomisz na nim wiele aplikacji i stron internetowych jednocześnie – o co łatwo w pracy. Taktowanie procesora powinno wynosić od 2,2 Ghz wzwyż, a najlepiej 2,4 Ghz i więcej. Postaw też na co najmniej 6 GB lub 8 GB RAM-u (4 GB będzie akceptowalne tylko w najtańszym sprzęcie).

Duży, wysokiej jakości ekran. Na większym ekranie wygodniej obsłużyć w razie potrzeby mobilne arkusze kalkulacyjne i tekstowe lub inne aplikacje przydatne w pracy, a także obejrzeć grafikę czy film oraz prowadzić wideorozmowy. Rozsądne minimum to przekątna 6,1″, choć nie brakuje też ekranów nawet powyżej 6,5″. Najlepszą jakość zapewni natomiast technologia AMOLED.

Pojemna bateria i szybkie ładowanie. Bateria o pojemności 4500-5000 mAh lub większej zmniejsza szansę, że smartfon rozładuje Ci się w trakcie ważnej rozmowy lub pilnego zadania. Wybierz też model z technologią szybkiego ładowania, która pozwoli odczuwalnie podładować sprzęt nawet w 10-15 min (im więcej W, czyli watów, tym lepiej).

Dobry aparat fotograficzny. Nie każdemu przedsiębiorcy będzie potrzebny, ale jeśli choć od czasu do czasu robisz zdjęcia lub nagrywasz wideo na firmowe social media, wybierz telefon do firmy z dobrą optyką (m.in. z jasnymi obiektywami, sprawną stabilizacją optyczną i autofokusem czy wspomaganiem AI).

Jaki telefon służbowy wybrać w zależności od budżetu?

Zanim zaczniesz wybierać telefon do firmy, zdecyduj, ile możesz wydać na sprzęt.

Jeśli zależy Ci na topowym smartfonie i na myśl o wydatku powyżej 4000 zł nie robi Ci się słabo, sprawdź takie modele jak:

iPhone 14 i 14 Plus (świetna opcja zwłaszcza wtedy, gdy korzystasz z innych sprzętów z nadgryzionym jabłuszkiem);

(świetna opcja zwłaszcza wtedy, gdy korzystasz z innych sprzętów z nadgryzionym jabłuszkiem); Samsung Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra (jedne z najlepszych modeli z systemem Android na rynku);

(jedne z najlepszych modeli z systemem Android na rynku); Xiaomi 13 (bardzo solidna alternatywa dla najbardziej znanych flagowców w dobrej cenie).

2. Na średniej półce cenowej również nie brakuje ciekawych propozycji, które sprawdzą się jako telefon na firmę. Dobrym wyborem za 2000-2500 zł będą na przykład:

Samsung Galaxy A54 ;

; Oppo Reno 7 ;

; Sony Xperia10.

3. Telefon służbowy poniżej 1500 zł, a szczególnie w okolicach 1000 zł wymaga już większych kompromisów, na przykład w kwestii ilości pamięci RAM (najczęściej będzie to 4 GB) czy ekranu (LCD zamiast AMOLED-a). Jeśli szukasz takiej budżetowej propozycji, sprawdź choćby modele:

Samsung Galaxy A23 ;

; realme 9i ;

; Motorola g53.

Oferta komórkowa i telefon na firmę – czy warto kupić? Gdzie szukać sprzętu i usług?

Zakup telefonu na firmę jest opłacalny, bo możesz wliczyć wydatki na sprzęt w koszty działalności (o ile faktycznie wykorzystujesz smartfon wyłącznie do prowadzenia biznesu, a nie na cele prywatne). Możesz też odliczyć opłaty za ofertę komórkową dla firm – na podstawie faktur od operatora.

Atrakcyjnym rozwiązaniem dla jednoosobowych działalności gospodarczych będzie zwłaszcza Orange Flex dla Firm, czyli oferta komórkowa w aplikacji mobilnej. Nie masz tu żadnych długoterminowych zobowiązań, a wybrany plan komórkowy możesz zmienić na inny, kiedy potrzebujesz (nawet raz w okresie rozliczeniowym). Do tego nie musisz pamiętać o płatnościach – wystarczy podpiąć kartę lub przesłać środki BLIKIEM. Działa to jak typowa subskrypcja, tyle że jako firma oczywiście dostaniesz fakturę mailem, by móc wygodnie przesłać ją do księgowości. Wszystkie faktury masz też pod ręką w apce. Ponadto Orange Flex daje wiele innych korzyści, takich jak 5G i eSIM dostępne w każdym planie, dodatkowe karty z tym samym numerem za 0 zł (np. do tabletu czy smartwatcha) oraz dodatkowe numery dla współpracowników już od 15 zł.

Możesz też kupić nowy telefon do firmy w supercenie. Sklep Flex również działa w aplikacji mobilnej i znajdziesz w nim wszystkie modele smartfonów wymienione w artykule oraz wiele innych ciekawych urządzeń. Zakupy warto robić zwłaszcza we wtorki, gdyż co tydzień pojawiają się nocne promocje na popularne modele.