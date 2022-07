Tarcze antyinflacyjne zostaną przedłużone do końca października

Obowiązywanie tzw. tarcz antyinflacyjnych zostanie wydłużone do 31 października br. W ramach tarcz obniżono m.in. stawki VAT i akcyzy na wybrane produkty, co ma działać na rzecz ograniczenia problemów z wysoką inflacją. Ustawa zakładająca przedłużenie obniżek została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

„Wzrost inflacji to problem globalny. Szeroko zakrojone działania rządu mają powstrzymać wzrost cen wywołany przez czynniki zewnętrzne. Dlatego też tarcze antyinflacyjne zostały przedłużone i będą obowiązywały do 31 października br.” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Tarcze zakładają m.in. obniżenie stawek podatku VAT: – do 0 proc. na żywność objętą wcześniej stawką w wysokości 5 proc.; – do 0 proc. na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.); – do 0 proc. na gaz ziemny (zamiast 23 proc.); – do 5 proc. na energię elektryczną i cieplną (zamiast 23 proc.); – do 8 proc. na paliwa silnikowe (zamiast 23 proc.).

Pakiet preferencji obejmuje również obniżkę do minimalnego poziomu akcyzy na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energię elektryczną, a także zwolnienie z tego podatku sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. W ramach tarcz sprzedaż paliw silnikowych jest ponadto zwolniona z podatku od sprzedaży detalicznej.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2022 r., poz. 1488).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 29 lipca 2022 r.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

mp