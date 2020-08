Tarcza antykryzysowa: Pomoc dla właścicieli jednoosobowych firm transportowych

Usługi transportowe to jedna z tych branży, która najbardziej ucierpiała przez kryzys wywołanym pandemią koronawirusa. W ramach tarczy antykryzysowej właściciele firm świadczących międzynarodowe usługi transportowe, w tym również turystyczne, miały otrzymać pomoc od państwa. Niestety, ale w dotychczasowych działaniach rządu pominięto osoby, które posiadają jednoosobowe działalności gospodarcze i wykonują autokarowe usługi w transporcie międzynarodowym. Jaka pomoc została przewidziana dla tego typu działalności gospodarczych w ramach tarczy antykryzysowej oraz jej kolejnych nowelizacjach? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rozwoju.

Szanowna Pani Minister,

usługi transportowe to jedna z tych branży, która najbardziej ucierpiała przez kryzys wywołanym pandemią koronawirusa. W ramach tarczy antykryzysowej właściciele firm świadczących międzynarodowe usługi transportowe, w tym również turystyczne, miały otrzymać pomoc od państwa. Niestety, ale w dotychczasowych działaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości pominięto osoby, które posiadają jednoosobowe działalności gospodarcze i wykonują autokarowe usługi w transporcie międzynarodowym.

Wiele tego typu firm funkcjonuje w Radomiu oraz na terenie ziemi radomskiej. Ze względu na profil swojej działalności firmy te odnotowują największe zyski w okresie wiosenno-letnim. Zarobione właśnie w tym czasie pieniądze pozwalają tym firmom na przeżycie okresu zimowego, kiedy to drastycznie spada liczba wykonywanych zleceń. Jednoosobowe firmy transportowe, w których całym taborem jest tylko jeden autokar, staną już za chwilę przed obowiązkiem uiszczenia składek w ramach ubezpieczeń społecznych, a także będą zmuszone do zapłaty kolejnych rat leasingów za posiadany samochód. Tymczasem firmy transportowe, zajmujące się autokarowym transportem międzynarodowym, od marca 2020 r. nie mogły wykonywać swoich usług.

Już wkrótce tysiące jednoosobowych działalności gospodarczych o profilu transportowym stanie przed groźbą likwidacji, a to dla państwa oznacza kolejne straty gospodarcze, a także szybki wzrost bezrobocia.

W związku z obawami właścicieli firm transportowych zadaję Pani pytania:

Ile jednoosobowych firm transportowych działa na terenie Polski? Jaka pomoc została przewidziana dla tego typu działalności gospodarczych w ramach tarczy antykryzysowej oraz jej kolejnych nowelizacjach? Jaką pomoc otrzymają jednoosobowe firmy transportowe w ramach kolejnych poprawek składanych do tarczy antykryzysowej? Kiedy ta pomoc trafi do ww. przedsiębiorców? Dlaczego z dotychczasowego pakietu pomocy w ramach tarczy antykryzysowej mogli skorzystać jedynie właściciele dużych firm transportowych świadczących międzynarodowe przewozy autokarowe lub te związane z przewozem towarów?

Poseł Konrad Frysztak

15 lipca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 8825 w sprawie pomocy dla właścicieli jednoosobowych firm transportowych w ramach tarczy antykryzysowej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację nr 8825 Posła Konrada Frysztaka w sprawie pomocy dla właścicieli jednoosobowych firm transportowych w ramach tarczy antykryzysowej Minister Rozwoju uprzejmie informuje:

1. Ile jednoosobowych firm transportowych działa na terenie Polski?

Przejazdy autokarem: PKD - 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany to ok. 11 tys. podmiotów.

Podklasa ta obejmuje: − transport drogowy pasażerski pozostały, taki jak:

rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe,

wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu,

oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu, przewozy wahadłowe między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta, działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji, autobusowe przewozy szkolne i pracownicze, transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje: − transportu sanitarnego, sklasyfikowanego w 86.90.B

2. Jaka pomoc została przewidziana dla tego typu działalności gospodarczych w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz jej kolejnych nowelizacjach?

Przyjęta ustawa o Tarczy Antykryzysowej 4.0 zawiera szereg rozwiązań, z których mogli skorzystać również przewoźnicy autokarowi.

W tarczy 4.0 znajduje się zapis o leasingu operacyjnym przeznaczonym na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Wsparcie oferowane jest dla przedsiębiorstw wykorzystujących samochody ciężarowe lub autokary w swojej działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania wsparcia dla MŚP są:

obroty powyżej 4 mln zł i dodatnie wyniki w 2019 r.

rocznik pojazdu nie powinien być starszy niż 2017 r.

Kwota leasingu wynosi do 5 mln zł netto dla klienta.

3. Jaką pomoc otrzymają jednoosobowe firmy transportowe w ramach kolejnych poprawek składanych do Tarczy Antykryzysowej?

Uprzejmie informuję, że na obecnym etapie wprowadzenie dalszych ułatwień dla firm i poszczególnych branż nie jest wykluczone, także w formie przedłużenia niektórych z dotychczasowych środków wsparcia. Pakiet tarczy antykryzysowej oparty jest na Komunikacie Komisji Europejskiej: „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”, który jako instrument uzasadniony wyjątkowymi okolicznościami stosowany jest od 19 marca do 31 grudnia 2020 r. Wobec tego pomoc nie może być przyznana przedsiębiorstwom później niż do 31 grudnia 2020 r. Termin ten nie ma zastosowania do pomocy w formie korzyści podatkowych, gdzie pomoc uznaje się za przyznaną w chwili składania deklaracji podatkowej za 2020 r. Komisja może jednak dokonać przeglądu środków przed tą datą i w razie potrzeby przedstawić dalsze wyjaśnienia w zakresie jej podejścia do określonych kwestii.

Pomoc długofalową dla przedsiębiorców przewiduje Polityka Nowej Szansy, w ramach której 28 maja 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Celem ustawy jest umożliwienie udzielania pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców w trudnościach w formie wsparcia finansowego (pożyczki) oraz w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. Na wsparcie przeznaczono 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat. Przebieg prac nad ustawą dostępny jest na stronie internetowej Sejmu:

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=300.

4. Kiedy ta pomoc trafi do ww. przedsiębiorców?

Ta pomoc, tak jak wskazano powyżej, już trafiła do przedsiębiorców.

Ministerstwo Rozwoju pozostaje w ścisłym kontakcie z przedstawicielami branży autokarowej. W dniu 13 lipca oraz 21 lipca br. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju uczestniczyli w spotkaniach w sprawie rozszerzenia dotychczasowej pomocy finansowej.

W chwili obecnej prowadzone są dalsze prace na rzecz możliwego zwolnienia branży autokarowej ze składek ZUS, jak również umożliwienia korzystania ze świadczenia postojowego również w okresie, kiedy mają znacznie zmniejszone przychody w związku z epidemią COVID-19.

5. Dlaczego z dotychczasowego pakietu pomocy w ramach tarczy antykryzysowej mogli skorzystać jedynie właściciele dużych firm transportowych świadczących międzynarodowe przewozy autokarowe lub te związane z przewozem towarów?

Minister Rozwoju analizuje postulaty przedstawicieli wszystkich branż, sukcesywnie się nad nimi pochyla i wprowadza udoskonalenia do kolejnych tarcz antykryzysowych. Bardzo dobrym sposobem na podejmowanie dialogu z branżą są regularnie organizowane od marca br. wideokonferencje.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Andrzej Gut-Mostowy

12 sierpnia 2020 r.