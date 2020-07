Tarcza antykryzysowa: Mikropożyczki będą umarzane z urzędu

Umorzenie pożyczki po 3 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej niewymagające złożenia wniosku o umorzenie pożyczki oraz stosownego oświadczenia zostało wprowadzone w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, w art. 77 pkt 39) lit. b i c. Weryfikacji, czy spełniony został warunek umorzenia pożyczki dokonywać będzie urząd pracy - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 7559 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra rozwoju w sprawie umorzenia mikropożyczek dla mikroprzedsiębiorców i osób samozatrudnionych

Szanowna Pani Minister!

W ramach działań antykryzysowych ukierunkowanych na pomoc dla mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych przygotowano mikropożyczki w wysokości do 5000 zł. Zgodnie z przepisami art. 15zzd ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pożyczka zostanie umorzona na wniosek przedsiębiorcy, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Taka konstrukcja przepisu powoduje powstanie obowiązku po stronie przedsiębiorcy, przygotowania i złożenia wniosku o umorzenie. To niepotrzebne biurokratyczne rozwiązanie, które w ostateczności może stać się pułapką dla wielu przedsiębiorców. W natłoku pracy mogą nie dochować 14-dniowego terminu, wypadającego po 3 miesiącach od otrzymania mikropożyczki, co spowoduje konieczność spłaty mikropożyczki w ciągu 12 miesięcy, pomimo wypełnienia przesłanki określającej warunek umorzenia. Jeśli przedsiębiorca opłaca terminowo składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatki do Urzędu Skarbowego, powinien zostać objęty umorzeniem mikropożyczki w sposób automatyczny.

W związku z opisanymi wydarzeniami i sytuacjami, działając w imieniu i na rzecz moich wyborców, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Czy rząd podjął lub zamierza podjąć działania zmierzające do zmiany stanu prawnego w opisywanym powyżej zakresie, co umożliwi automatyczne umarzanie mikropożyczek dla mikroprzedsiębiorców i osób samozatrudnionych? Jeśli strona rządowa nie zamierza podjąć takich działań, proszę o odpowiedź, co jest tego powodem, jakie argumenty przemawiają za utrzymaniem przepisów w obecnym kształcie?

Posłanka Magdalena Filiks

8 czerwca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 7559 w sprawie umorzenia mikropożyczek dla mikroprzedsiębiorców i osób samozatrudnionych

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Magdaleny Filiks w sprawie umarzania przez powiatowe urzędy pracy pożyczek, znak: K9INT7559 z dnia 14.06.2020 r., uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

Umorzenie pożyczki po 3 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej niewymagające złożenia wniosku o umorzenie pożyczki oraz stosownego oświadczenia zostało wprowadzone w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, w art. 77 pkt 39) lit. b i c (Dz. U. z 2020 r. poz.1086). Weryfikacji, czy spełniony został warunek umorzenia pożyczki dokonywać będzie urząd pracy.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uznane zostaną za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Alina Nowak

Warszawa, 7 lipca 2020 r.