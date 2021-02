System e-TOLL coraz bliżej. Opłaty za przejazd będą oparte na geolokalizacji

Już w kwietniu rozpocznie się komercyjne wdrażanie nowego systemu poboru opłat za przejazd drogami krajowymi aut powyżej 3,5 tony (e-TOLL), który z końcem czerwca ma zastąpić funkcjonujący obecnie system viaTOLL. Nowy system bazuje na geolokalizacji i będzie zintegrowany z unijnym systemem EETS.

– W projekcie budowy nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL, zbudowanego w technologii pozycjonowania satelitarnego, weszliśmy w etap testów. Weryfikujemy, czy przygotowane przez nas oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania, jest stabilne i jest gotowe do uruchomienia produkcyjnego – wskazał w rozmowie z agencją Newseria Biznes pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji, Przemysław Koch.

System e-TOLL dotyczy poboru opłat drogowych za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t po drogach krajowych. Szacuje się, że obsługiwać będzie łącznie ok. 1,5 mln pojazdów. Od kwietnia do końca czerwca 2021 r. potrwa okres przejściowy, gdy kierowcy i przewoźnicy będą mogli wybrać dogodny dla siebie moment na przejście do nowego systemu.

Cała obsługa ma odbywać się poprzez e-Urząd Skarbowy, a działanie systemu zostanie oparte na pozycjonowaniu satelitarnym (zamiast pozycjonowania radiowego). Opłaty można będzie uiszczać na kilka sposobów – m.in. przez aplikację mobilną, zintegrowane systemy lokalizacyjne (połączone z e-TOLL) oraz urządzenia on-board unit (OBU).

– Ostatnia metoda to EETS, przygotowana przez Unię Europejską i wykorzystywana przez przewoźników poruszających się po drogach UE. Także tych przewoźników będziemy podłączać do naszego systemu, po pozytywnie przeprowadzonych testach akredytacyjnych. Dla przewoźników poruszających się po drogach płatnych w UE będzie to duże ułatwienie, bo jedno urządzenie pozwoli na rozliczenie się za przejazd po drogach płatnych nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii – dodaje Koch.

mp