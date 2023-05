Świadectwo pracy do zmiany. Pracodawcy z nowymi obowiązkami

We wtorek weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące treści świadectw pracy. Regulacje dostosowano do zmian związanych z wdrożeniem pracy zdalnej oraz nowymi rozwiązaniami przewidzianymi w przepisach unijnych. Jak tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, z perspektywy pracodawców oznacza to konieczność zamieszczania w świadectwach dodatkowych informacji, które odnoszą się do okazjonalnej pracy zdalnej i dwóch nowych urlopów.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pracodawca powinien zamieszczać w świadectwie pracy dodatkowe informacje.

Katalog nowych informacji obejmuje: w ust. 6 pkt 1 świadectwa – liczbę dni lub godzin zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; w ust. 6 pkt 3 świadectwa – liczbę dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; w ust. 6 pkt 10 świadectwa – liczbę dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

„Pracodawcy są zobowiązani do wystawiania świadectw pracy zawierających nowe informacje już od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów rozporządzenia. Informacje te są niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy przez kolejnego pracodawcę, który będzie zatrudniał pracownika w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy u poprzedniego pracodawcy” – wyjaśniają eksperci Grant Thornton.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 912).

Nowe przepisy weszły w życie 23 maja 2023 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

