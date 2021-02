Świadczenia chorobowe – MRiPS szykuje istotne zmiany

Duża nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będzie dotyczyć też przepisów związanych z prawem do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Wprowadzone zostaną m.in. nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.

Projekt resortu rodziny i polityki społecznej przewiduje ustanowienie nowych zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Do takiego okresu zaliczane będą okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy i okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie (jeżeli przerwa nie jest dłuższa niż 60 dni i jeśli niezdolność nie występuje w okresie ciąży). Projektodawcy zakładają, że zmiana ta pomoże ograniczyć ewentualne nadużycia i jednocześnie zapewni ochronę osobom ubezpieczonym znajdującym się w szczególnej sytuacji.

Bez zmian pozostanie długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia (co do zasady 182 dni i 270 dni w przypadku niezdolności zaistniałej w trakcie ciąży i w przypadku gruźlicy). Krótszy będzie natomiast okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia – będzie to nie dłużej niż 91 dni.

„Proponowane zmiany mają na celu wprowadzenie do powołanej ustawy jednolitej zasady, zgodnie z którą prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku wyrównawczego nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy niezależnie od systemu ubezpieczenia/zaopatrzenia, na podstawie którego prawo do tej emerytury lub renty zostało ustalone” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jedną z projektowanych nowości będzie także przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego osobom, które z niezależnych przyczyn (np. śmierć pracodawcy) utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu ubezpieczenia. W efekcie zlikwidowana zostanie obecna luka w prawie.

Kolejna z istotniejszych zmian zakłada zapewnienie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dostępu do informacji niezbędnych w celu ustalenia prawa i wysokości zasiłku.

„Na płatników, ubezpieczonych i świadczeniobiorców zostanie nałożony obowiązek przekazywania do ZUS niezbędnych danych do ustalenia uprawnień i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Zmiana ta nie będzie oznaczać zwiększenia obecnych obowiązków płatników składek, a korzyścią dla wszystkich, przede wszystkim dla ubezpieczonych będzie usprawnienie procesu ustalenia prawa i wypłaty zasiłków” – tłumaczą autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 stycznia 2021 r.) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp