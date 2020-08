Subwencje z tarczy finansowej – PFR rozpoczął działania kontrolne

Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął kontrole dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z tarczą finansową w zakresie pozyskiwania i wydatkowania subwencji. W swoich działaniach kontrolnych PFR korzysta ze specjalnego algorytmu antyfraudowego, na podstawie którego typuje się firmy do kontroli.

Do tej pory z tarczy finansowej PFR skorzystało ok. 350 tys. firm, które zatrudniają przeszło 3 mln zł. Przedsiębiorstwom tym wypłacono za pośrednictwem banków łącznie ok. 60,5 mld zł.

Przedsiębiorstwa do kontroli są typowane z wykorzystaniem specjalnego algorytmu antyfraudowego. Jak tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, mechanizm ten jest powiązany z publicznymi bazami i dodatkowo uwzględnia np. dane pochodzące z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Pod lupę brane będą m.in. zgodność danych przekazanych w oświadczeniu, informacje nt. powiązań między podmiotami oraz kwestie dotyczące prawidłowości wydatkowania subwencji.

„Warto zwrócić uwagę na kwestię powiązań osobowych pomiędzy spółkami, które mają wspólnego beneficjenta rzeczywistego. Na etapie składaniu wniosków wielu przedsiębiorców pomijało ten aspekt. A dzięki CRBR bardzo łatwo będzie sprawdzić czy spółki posiadające tego samego beneficjenta nie są de facto pośrednio powiązane ze sobą działając na tym samym lub pokrewnym rynku” – wyjaśniają eksperci Grant Thornton.

Co istotne, w przypadku oszustw dotacyjnych przedsiębiorcy powinni liczyć się nie tylko z koniecznością zwrotu pieniędzy, ale także z odpowiedzialnością karną (do 5 lat więzienia).

