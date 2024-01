Staż pracy obejmie działalność i umowy cywilnoprawne? Rząd rozważy zmiany

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej ma przeanalizować i rozważyć ewentualne zmiany pozwalające na uwzględnienie przy ustalaniu stażu pracy także okresów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług. Wcześniej na sprawę uwagę zwracał rzecznik praw obywatelskich.

Do RPO napływają zgłoszenia obywateli dotyczące wliczania do stażu pracy, który warunkuje uprawnienia pracownicze, okresów działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. W ostatnich latach rzecznik występował już kilka razy w tej sprawie do rządu. W grudniu 2023 r. RPO skierował do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zapytanie, czy planowane są działania zmieniające zasady odnośnie pracowniczego stażu pracy.

W odpowiedzi szefowa resortu, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zwróciła uwagę na to, że obecnie w Kodeksie pracy nie ma definicji stażu pracy i jednocześnie nie ma jednolitych zasad ustalania stażu.

„Oprócz zalecenia w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiednich analiz, zwróciłam się także do innych resortów z uprzejmą prośbą o rozważenie zasadności wprowadzenia zmian prawnych polegających na uwzględnianiu przy ustalaniu stażu pracy okresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, w regulacjach pozostających w ich właściwości” – wskazała w odpowiedzi ministra Dziemianowicz-Bąk.

mp