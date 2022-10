Stan finansów publicznych może wymagać wprowadzenia nowych podatków?

W obecnej sytuacji rośnie ryzyko przekroczenia w kolejnych latach limitu 60 proc. PKB, który dotyczy relacji wysokości długu publicznego do PKB kraju. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, aby nie przekroczyć tego limitu, konieczne może być np. przejęcie pełni aktywów OFE przez ZUS, zmniejszenie publicznych inwestycji czy też wprowadzenie nowych podatków.

W nowej analizie BCC odniosło się do stanu finansów publicznych i jednocześnie przedstawiło swoje rekomendacje dla rządu. Jak ocenia główny ekonomista BCC, prof. Stanisław Gomułka, w obecnej sytuacji konieczne jest zakończenie „wojny prawnej” z Unią Europejską, aby zapewnić, że Polska otrzyma 58 mld euro w formie dotacji i niskooprocentowanych kredytów. Ekonomista apeluje też o działania na rzecz zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego dla firm.

– Propozycja podniesienia wydatków na obronę narodową z 2 proc. PKB w roku 2022 do 5 proc. PKB w roku 2023 i później oraz prognozowany wzrost kosztów obsługi długu publicznego z nieco ponad 1 proc. PKB dotąd do około 5 proc. PKB w roku 2023 oznaczają, że deficyt sektora finansów publicznych przekroczy w roku 2023 i później 4,5 proc. PKB. Tym samym wzrośnie do niemal pewności ryzyko, że utrzyma się na wysokim poziomie koszt obsługi długu publicznego, a dług publiczny liczony według metodologii unijnej przekroczy w najbliższych latach konstytucyjny limit 60 proc. PKB – wskazuje prof. Gomułka.

Eksperci BCC oceniają, że w tej sytuacji, aby uniknąć przekroczenia limitu, konieczne mogą być dodatkowe działania, w tym np. przejęcie aktywów OFE przez ZUS, wprowadzenie nowych podatków, obniżenie publicznych nakładów na inwestycje czy też powrót do mniejszych wydatków na obronę.

mp