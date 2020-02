Sposób wystawiania kolejnych korekt do tej samej faktury pierwotnej

Zdarza się, że np. w przypadku przyjęcia zwróconego towaru, na który już wcześniej udzielono rabatu, wystawiamy kolejną fakturę korygującą do skorygowanej już wcześniej faktury pierwotnej. Czy w treści wystawionej faktury korygującej powinniśmy odwołać się do poprzedniej faktury korygującej, czy do dokumentu pierwotnego?

Odpowiedź:

Wystawiając kolejną fakturę korygującą z tytułu zwrotu towarów, poprzedzoną fakturą korygującą dokumentującą udzielenie rabatu potransakcyjnego, należy odnieść się w treści do faktury pierwotnej dokumentującej sprzedaż towaru, z uwzględnieniem zmiany cen spowodowanych poprzednią fakturą korygującą.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do treści art. 29a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawę opodatkowania obniża się o:

kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen; wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12; zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło; wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Treść faktury korygującej

Zgodnie z ust. 2 art. 106j ustawy o VAT, faktura korygująca powinna zawierać:

wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

W świetle ust. 3 ww. artykułu, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka; może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Opierając się na art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, podatnik ma możliwość wystawienia kilku faktur korygujących do jednej faktury sprzedaży, jeżeli istnieje podstawa do ich wystawienia.

Korekta do korekty

Ustawodawca nie przewidział natomiast możliwości wystawiania faktury korygującej do faktury korygującej wystawionej wcześniej, a zgodnie z art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawodawca wymaga odwołania się na fakturach korygujących do danych zawartych na fakturze, której dotyczy faktura korygująca. Zatem w przypadku, kiedy faktura korygowana jest wielokrotnie na wystawionej fakturze korygującej niezbędnym elementem jest odniesienie się do faktury pierwotnej.

Podstawą do wystawienia faktury korygującej do faktury sprzedaży jest zarówno udzielenie rabatu potransakcyjnego jak i zwrot towarów. Opierając się zatem na ust. 2. art. 106j ustawy o VAT, w przypadku zwrotu towarów po udzieleniu rabatu udokumentowanego fakturą korygującą w treści wystawionej faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru należy odwołać się do faktury pierwotnej. Kolejna faktura korygująca powinna odnosić się w treści do faktury pierwotnej, a nie poprzedzającej ją faktury korygującej.

Zatem, wystawiając kolejną fakturę korygującą, dokumentującą zwrot towaru należy powoływać się w treści na pierwotną fakturę sprzedaży, a nie na poprzednią fakturę korygującą, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez uprzednio wystawioną korektę. Faktury korygujące wystawia się bowiem w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży.

Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 października 2012 nr IPTPP4/443-467/12-5/ALN, w której stwierdzono, że:

(...) Gdy kolejna faktura korygująca zmienia tę samą pozycję faktury VAT jak poprzednia to należy uwzględnić skorygowane już wcześniej dane, gdyż ostatnia faktura korygująca odzwierciedla aktualny stan i cenę towaru. Należy wskazać, iż jeśli faktura korygowana jest wielokrotnie, na kolejnych fakturach powinien być wskazany numer i data faktury pierwotnej. W świetle powyższego w przypadku wystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot towarów dokonany po wystawieniu zbiorczej faktury korygującej Wnioskodawca powinien wystawić kolejną fakturę korygującą odnosząc się do pierwotnej faktury VAT dokumentującej sprzedaż, uwzględniając wystawione wcześniej faktury korygujące. Kolejna faktura korygująca winna uwzględniać wartości rabatów wynikające z wystawionej wcześniej zbiorczej faktury korygującej.

Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2014 r., sygn. ITPP3/443-234/14/MD, czytamy, że:

(...) w przypadku wystawienia kolejnej faktury korygującej faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru do skorygowanej wcześniej z tytułu udzielenia rabatu faktury sprzedaży, na kolejnej korekcie musi być wskazany numer i data wystawienia faktury pierwotnej oraz muszą zostać uwzględnione skorygowane już wcześniej dane (udzielony rabat), gdyż ostatnia faktura korygująca odzwierciedla aktualny stan i cenę towaru.

Redakcja podatki.biz